مدبولى يُلقى كلمة نيابة عن السيسى أمام الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، خلال اجتماع الهيئة الموسع لمكتب قمة الاتحاد الإفريقى، الذى عقد تحت رئاسة الرئيس "فيليكس تشيسيكيدى"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالقارة الأفريقية.





استهل الرئيس السيسى كلمته بتوجيه التحية للرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، ورؤساء الدول والحكومات أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، ورئيس مفوضية الاتحاد، معربا عن تقدير مصر للجهود التى تقوم بها الكونغو الديمقراطية بقيادة الرئيس "فيليكس تشيسيكيدى"، فى سبيل الدفع بتحقيق مصالح القارة الإفريقية.

واستعرض الرئيس السيسى، خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء، موقف مصر تجاه عدد من قضايا السلم والأمن فى القارة الأفريقية، داعيا فى هذا الصدد إلى صياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ومؤكدا سعى مصر لتقديم المساعدة لدول القارة، من خلال تكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها فى مجال مكافحة الإرهاب، والمشاركة فى بعثات حفظ السلام الأممية، ومواصلة تلك الجهود من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ومقره القاهرة، واستعداد مصر لتقديم المزيد من الدعم، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آليات الاتحاد الإفريقى.

واختتم الرئيس السيسى، كلمته التى ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء، بالتأكيد أن مصر كعهدها لن تدخر جهدا نحو العمل مع أشقائها الأفارقة، بما يسهم فى تخطى التحديات التى تواجه قارتنا الأفريقية، والعودة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل.

وتعقيبا على كلمة الرئيس السيسى، التى ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء، تقدم الرئيس "فيليكس تشيسيكيدى"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، بالشكر للرئيس السيسى، على جاهزية الدولة المصرية لتقديم مزيد من الدعم لتعزيز قدرات مختلف الدول الأفريقية، لاسيما ما أبدته من استعداد لتكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها فى مجال مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن هذه الجهود هى محل إشادة، وأن القارة الأفريقية بحاجة إلى كل أشكال الدعم.