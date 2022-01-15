الطقس السيئ يضرب البلاد غدا.. 5 إجراءات فى بنى سويف لمواجهة السيول

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، برفع درجة الاستعداد فى القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس المتوقعة، وذلك فى إطار تكليفات مجلس الوزراء بضرورة مراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفورى مع مثل تلك الأحداث.





وذكر بيان للمحافظة، اليوم السبت، أن تلك التوجيهات تأتى على ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بوزارة الرى، عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ اعتباراً من يوم غدا الأحد، وما يصاحبها من انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

وشدد "غنيم"، على ضرورة استمرار متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التى قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، بالإضافة إلى متابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار.

وأكد المحافظ، على ضرورة تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس ومراجعة أعمدة الإنارة وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

ووجه المحافظ مسؤولى شركة مياه الشرب برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحى وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحى، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل فى تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول، علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتموين والهلال الأحمر والتضامن لتكون جاهزة للتدخل العاجل "حال حدوث أية تداعيات".