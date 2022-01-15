/672554/الجريدة-الرسمية-تنشر-قرار-وزارة-الصناعة-بشطب-شركتين-في-قويسنا

دوت الخليج

وجاء نص القرار أنه بعد الإطلاع على ١٩٥٨ لسنة ٢١القانون رقم بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٤ بشأن السجل الصناعى ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم ٢٠١٧ لسنة ١٥ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ٢٠١٨ لسنة ٩٥ بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ ؛١٨/١٢/٢٠٢١المـادة أولى شطب قيد السجلين الصناعيين الصادرين من الهيئة العامـة للتنميـة الصناعية للمنشأتين التالى ذكرهما: (منشأة المركز المصرى للتصني ) .٣٩٧٩٩/٢٠١٤(برقم ) و(منشأة وندرلاند للصناعات الغذائية ) .٤٤٣٩١/٢٠١٧ "والكائنتين بالقطعة رقم ) ٣٢٢ ، ٣٣٥( منطقة مبارك الصناعية الثانية -قويسنا / محافظة المنوفية، وذلك لتوقف المنشأتين عن النشاط نهائى والمادة الثانيـة على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القـانونى للـشركة المـذكورة بقرار الشطب من السجل الصناعى، المادة الثالثة ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

إيقاف 2000 شركة من سجل المصدرين :

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة أوقف أكثر من 2000 شركة من سجل المصدرين والمستوردين مع الشطب والإنذار لمخالفتها القانون والقرارات الوزارية المنظمة للقيد بسجل المصدرين والمستوردين.