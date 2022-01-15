نجل عبد الرحمن أبو زهرة لـ دوت الخليج: المستشفى خرجته بعد اختفاء أعراض كورونا

/672551/نجل-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-لـ-تحيا-مصر-المستشفى-خرجته-بعد-اختفاء-أعراض-كورونا

نشر منذ قليل الأستاذ أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، صورة له بصحبة والده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وطمأن بها كل جمهور الفنان القدير على صحته، وأنه تعافى من فيروس كورونا وخرج من المستشفى.

دوت الخليج يكشف حالة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عقب خروجه من المستشفى

نجل عبد الرحمن أبو زهرة من يكشف حالة والده الصحية

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة لـ دوت الخليج، الحالة الصحية لوالده، مشيرًا إلى أن حالته تحسنت، وقال: “اختفت أعراض كورونا منذ ثلاث أيام ولهذا كتبت المستشفى له بالخروج لأنه لم يعد مُعدي”.

وأكد نجل عبد الرحمن أبو زهرة، أن المستشفى لم تُجري لها مسحة جديدة لأن هذا نظامهم ونظام منظمة الصحة العالمية.

خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى

وكان أحمد أبو زهرة أعلن منذ قليل عن خروج والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى، بعد إحتجازه بها عقب إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال نشره لصورة قديمة له بصحبة والده، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وأكد أن عبد الرحمن أبو زهرة الآن بصحة جيدة وخرج من المستشفى، وقال:"الحمد لله بابا خرج من المستشفي"، وشكر كل من سألوا عنه ودعوا له أثناء الفترة الماضية.

وقال:" شكرا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله"، وختم تعليقه بتمنيه الصحة والعافية لوالده الفنان، وأن تمر فترة النقاهة على خير.

عبد الرحمن أبو زهرة ومعاناته مع فيروس كورونا

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال 43، حضور الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، ونجله عازف البيانو أحمد أبو زهرة، وبعدها أصيب بفيروس كورونا المستجد، رغم أخذه لجرعات اللقاح، ونقل إلى المستشفي ليحتجز بها حتى خروجه منها اليوم.

تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وكشف أحمد ابو زهرة لـ"دوت الخليج"، الحالة الصحية لوالده، وقال: "والدى الحمد لله حالته اتحسنت عن الأول، والأن لا يحتاج إلى ماسك الأكسجين".

وتابع أبو زهرة: "إن شاء الله فى الايام القادمة ايخرج من المستشفي بعد عمل الفحوصات الازمة".

عبد الرحمن أبو زهرة مصابُا بالكورونا

لم يكن عبد الرحمن أبو زهرة وحده المصاب بفيروس كورونا من كبار الفنانين، ولكن أصيب أيضًا الفنان رشوان توفيق بالفيروس، وأنتشر هذا الخبر بالأمس، وسبقتهم الفنانة مديحة حمدي التي أصيبة بالمتحور أوميكرون، وكانت في حالة سيئة وتشعر بالتعب الشديد.