/672552/كارتيرون-يجهز-لاعبي-الزمالك-المستبعدين-أمام-إنبي-لمواجهة-فاركو

جهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اللاعبين المستبعدين والبدلاء أمام لقاء إنبي الأخير، لمواجههة فاركو القادمة بكأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض اللاعبين تقسيمة قوية على هامش مران اليوم شهدت تألق كبير لعبد لرزاق سيسيه وإسلام جابر، وناشئي الفريق حمدي علاء وماجد هاني، الذي من الممكن أن يعطي لهم كارتيرون الفرصة أمام فاركو بالجولة الثانية من كاس الرابطة.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الثالثة ببططولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة لكرة القدم، رفقة كلا من ، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة ، سيراميكا كليوباترا ، وفاركو.

تصريحات كارتيرون

قال: "كارتيرون نتيجة مباراة الزمالك وانبي عادلة، ولم نستطع الوصول لمرمى الخصم".

وأكمل: "ندخل البطولة ونلعب بها كل مباراة ونحاول كسبها".

وواصل: "الجهاز الفني للزمالك أخد كل مستحقاتهم، والأهم لنا التركيز في الملعب ومع لاعبي الفريق".

وأضاف: "مصطفى فتحي نحاولة الإستفادة منه بشكل أكبر في التشكيل الأساسي".

وأردف: "رزاق سيسية لم نبدأ بيه اليوم بسبب غيابه في الفترة السابقة من المشاركة، وفضلنا دخولة تبديل من اساسي".

واختتم: "هناك ترتيب للاعبين، ويوجد تغيير في الترتيب بعد كل مباراة للزمالك".

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي أمس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.

ركلتي جزاء في المباراة

أهدر الزمالك ركلة جزاء في المباراة، عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة، والتي تألق فيها حارس انبي، ومتابعة جيده من المدافع في إستخلاص الكرة.

وفي الجانب المقابل أهدر انبي ركلة جزاء عن طريق جون أوكوي إيبوكا، في الدقيقة الـ 73 بعد تسديدة قوة تسكن مدرجات اللقاء.

ويدخل الزمالك بطولة كأس الرابطة المصرية، وهو على رأس المجموعة الثالثة في البطولة، وحامل لقب الدوري المصري الممتاز.