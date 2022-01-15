/672553/أزمة-داخل-معسكر-منتخب-مصر-بسبب-سفر-محمد-صلاح-إلى-سويسرا-لحضور-حفل-جوائز-الافضل-في-العالم

يقام حفل جوائز “ذا بيست” والذي يقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم الأثنين المقبل بسويسرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد محمد صلاح رفقة ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي من أجل التانفس على الجائزة بعد غلغائها العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن قائمة مكونة من 10 لاعبين من أجل التنافس على جائزة الأفضل في العالم، والتي تقام في السابع عشر من يناير.

جائزة ذا بيست

وطلب محمد صلاح نجم منتخب مصر من إدارة الفراعنة السفر إلى سويسرا من أجل التكريم يوم الأثنين المقبل على أن يسافر غداً الأحد والتواجد في سويسرا.

ومن الممكن أن يحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم بعد الأداء الرائع الذي قدمة العالم الماضي.

ورفضت إدارة منتخب مصر طلب محمد صلاح من أجل السفر إلى سويسرا وطلبت من اللاعب عدم الذهاب خاصة في ظل الإصابات الكبيرة والأعداد بفيروس كورونا بين لاعبي كرة القدم حاليا.

كأس أمم أفريقيا

وحتى الأن لم يتم حسم موقف محمد صلاح من السفر إلى سويسرا أم يتم تأجيل السفر وعدم حضور الحفل بسبب منتخب مصر.

يورجن كلوب: تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول أشبه بدمج شركتين كبيرتين معا

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن مسألة تجديد عقد محمد صلاح نجم الريدز لن تقام بسهولة كما يتوقع البعض.

وأضاف خلال خلال تصريحات قبل مباراة برينتفورد اليوم "جميعنا نعلم قيمة محمد صلاح وتجديد العقد يحتاج بعض الوقت وهناك مطالب للنادي وآخرى للاعب وأيضا وكبل أعماله".

محمد صلاح

وزاد" بالطبع الجميع يريد الخروج من هذا الأمر بطريقة جيدة، لأن المفاوضات تقام بمثابة شركتين كبيرتين يريدون دمجهما ببعضهما البعض".

وواصل "لن تنتهي المفاوضات في عشية وضحاها وأنا أعلم ذلك والجميع يعلم أننا نريد تواجد محمد صلاح معنا واللاعب أيضا وهذا هو الأهم".

واختتم" لا أعلم كيف وصلت الأمور في التجديد ولكنني مطمئن للغاية بأن النهاية ستكون سعيدة للجميع ولا نوجد مشكلة في المفاوضات حاليا، والأمر كبير وليس مثل شراء هاتف محمول".