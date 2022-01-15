/672558/تقرير-أميركي-يحذر-إنستجرام-أسرع-وسيلة-لحصول-القاصرين-على-المخدرات

في مفاجأة صادمة حول استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها السلبية على الشباب خاصة ماهم دون الثامنة عشر، كشف خطاب أرسله سيناتور أمريكي إلى مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Meta، يطالب فيه بإجابات واضحة حول استخدام تطبيق إنستجرام التي تسمح للمستخدمين القصر بالبحث عن المخدرات غير المشروعة وأن خوارزمياته تساعد في ربطهم بتجار المخدرات وفقاً لفوكس نيوز الأميركية.

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تفاصيل التقرير التي جاءت نتيجة لتحقيق أجراه مشروع الشفافية التقنية (TTP) ، الذي أنشأ العديد من حسابات انستجرام للقُصّر الافتراضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا حيث اكتشف سماح المنصة بالوصول إلى حساب يبيع عقاقير مثل Xanax في غضون نقرتين، أكد أن الميزات التلقائية للتطبيق لم تفشل فقط في منع القاصرين من البحث عن حسابات بيع المخدرات، بل أدت أيضًا إلى تسريع العملية، ويأتي ذلك على الرغم من الإرشادات المجتمعية للشركة التي تحظر شراء أو بيع العقاقير غير الطبية أو الصيدلانية.

الجرعة الزائدة تقتل الامريكيين

السيناتور الجمهوري، جوش هاولي، أكد في خطابه لرئيس شركة ميتافيرس أن نتائج التقرير مروعة، موضحا أن الولايات المتحدة تواجه وباء الجرعة الزائدة من المخدرات وتدهورا مقلقا في الصحة العقلية للمراهقين، بسبب جائحة كورونا، واستشهد بحدوث 100000 حالة وفاة بسبب الجرعة الزائدة من المخدرات بين مايو 2020 وأبريل 2021. وطالب السيناتور الامريكي شركة ميتافيرس بشرح الخطوات التي اتخذها إنستجرام لفرض إرشادات المجتمع الخاصة ضد بيع المخدرات والأدوية غير المشروعة والعقاقير المخدرة، مطالبا بتفاصيل بشأن البروتوكولات التي يمتلكها انستجرام لإزالة مثل هذه الحسابات، كما طلب هاولي من زوكربيرج الرد على أسئلته بحلول 31 يناير.

استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي

وتشير التقارير الدولية أن نحو أربعة من كل 10 أميركيين يستخدمون انستجراممقارنة بحوالي سبعة من كل 10 أميركيين يستخدمون فيس بوك، وفقًا لاستطلاع Pew Research نشر في أبريل الماضي، وأوضحت ايضا أن من بين المستخدمين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، تقول الغالبية (81%) إنهم يستخدمون إنستغرام انستجرام.، وأكثر من 40% من مستخدمي التطبيق تقل أعمارهم عن 22 عامًا، ويستخدم حوالي 22 مليون مراهق التطبيق يوميًا، وفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.