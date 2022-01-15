/672560/وزير-الخارجية-السابق-مدافعا-عن-ترامب-أنا-من-أوصيت-باغتيال-قاسم-سليماني

في تصاعد جديد لتوتر العلاقات الامريكية الايرانية على خلفية المشروع النووي الايراني وتبادل الاتهامات بين حكومتي البلدين، أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق ، أن عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كانت ضرورية للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين، مشيرا إلى أنه من أوصى ترامب بتنفيذ العملية.

دوت الخليج

بومبيو، دعا خلال لقاء مع قناة "فوكس نيوز"، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضرورة وقف التفاوض مع نظام يهدد الرئيس السابق رونالد ترامب بالقتل انتقاما لاغتيال سليماني، مؤكدا أنه "ي حال تم الإفراج عن أموال إيران، فستضاعف الأخيرة من شبكتها الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم وهذا خطأ فادح على حد قوله.

فيديو ايراني يؤجج الازمة

وزير الخارجية السابق استند في مطالبه لمقطع فيديو رسوم متحركة نشر عبر الموقع الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يظهر فيه رجل يستهدف الرئيس السابق دونالد ترامب أثناء لعب الجولف، مؤكدا: شاهدت جزءا من مقطع الفيديو حيث كانوا يهددون بقتل الرئيس ترامب، ومع ذلك لا يزال لدينا مفاوضين يجلسون على طاولة المفاوضات في فيينا، مشيرا الى ان الحكومة الإيرانية نفسها، وقادة فيلق القدس أنفسهم، أوضحوا أنهم يريدون الثأر من الرئيس ترامب ومني، بسبب الضربة الجوية التي استهدفت قاسم سليماني الذي كان يهدد حياة الأمريكيين". وكانت نشرت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، مقطع فيديو متحرك غريب يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة بينما كان يلعب الجولف، وذكرت وسائل إعلام أن الفيديو القصير جاء انتقاما لمقتل قاسم سليماني في يناير 2020. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام السلطات الإيرانية، بفرض عقوبات جديدة على 51 مواطنًا أمريكيًا شاركوا في العملية ضد قاسم سليماني، بمن فيهم رئيس لجنة رؤساء الأركان مارك ميلي والمستشار السابق للرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الأشخاص المذكورين في قائمة العقوبات شاركوا في القرار والتخطيط والتنظيم والتمويل والدعم وكذلك في قيادة أو تنفيذ العمل الإرهابي "ضد سليماني"

البيت الابيض يهدد

البيت الأبيض من جانبه أكد إن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا شنت هجمات على الأمريكيين، بمن في ذلك أي فرد من بين 52 شخصا الذيت فرضت عليهم طهران عقوبات بسبب مقتل قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة عام 2020". كان صاروخان طراز "هيل فاير"، استهدفا قاسم سليماني في 3 يناير 2020، الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.