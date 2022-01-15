موسيماني يوجه الشكر لإدارة النادي الاهلي وطبيب الفريق «صور»

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تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن صعوبة المرحلة الحالية بسبب عدوى فيروس كورونا في مختلف بلاد العالم وتوجيه الشكر لطبيب الفريق والنادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب موسيماني عبر "تويتر" طالحياة لم تعود لطبيعتها في كرة القدم منذ ظهور فيروس كورونا، واشكر النادي الأهلي والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق على الدعم والمساندة".

النادي الأهلي

وتابع "الدكتور أحمد أبو عبلة يتابع الحالة الصحية للفريق بشكل مستمر ومازالت حالات كورونا في أرتفاع مستمر خلال الفترة الحالية".

واختتم طالتركيز دائما يكون من أجل الفوز بالمباريات ولكن يجب علينا حماية المانفسين دائما، والروح الرياضية هي الأهلي وأن الأهم هو إجراء الفحوصات الطبية قبل المباريات للحفاظ على سلامة الجميع".

موسيماني بعد التعادل مع الجونة: لا يمكننا الفوز ببطولة كأس الرابطة.. تفاصيل

علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على نتيجة مباراة فريقة امام الجونة، في أولى لقاءات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجونة، في أولى لقاءات الفريق في المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في نسختها الأولى.

تصريحات بيتسو موسيماني

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الجونة إن اللاعبين الشباب بالنسبة له ليسوا لاعبين جدد، حيث أكد مشاهدته لهم باستمرار في التدريبات، وقال موسيماني: “حيث ذهبت عدة مرات في قطاع الناشئين لمنحهم الثقة واعتقد أنه من الجيد أن نشاهد لاعبين شبابًا يحصلون على الفرصة”.

ويرى موسيماني أن عبد الرحمن مانو هو رجل مباراة الجونة، من وجهة نظره الفنية، وهو سعيد بأداء جميع اللاعبين الناشئين خلال المباراة رغم التعادل في المباراة.

بيتسو موسيماني

وعن التعادل أكد موسيماني: "لست راضيًا عن التعادل مع الجونة.. ونحن نمثل الأهلي ودائمًا نسعى للفوز تحت أي ظرف".

وأضاف المدير الفني للأهلي: "من الصعب الوعد بالفوز ببطولة كأس الرابطة ولكن سنبذل قصارى جهدنا، كورونا تؤثر بالسلب على اللاعبين حتى بعد تحولهم إلى سلبي، طاهر طاهر وأحمد عبد القادر خسروا الكثير من الوزن الآن".