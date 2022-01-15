/672562/حلقة-غنائية-مليئة-بالمرح-وكشف-للأسرار-أصالة-وأحمد-سعد-ضيوف-منى-الشاذلي

يستعد الفنانة اصالة وأحمد سعد لمعركة غنائية قوية مليئة بالمرح والبهجة، بإستضافة الاعلامية الامعة منى الشاذلى ببرنامج "معكم منى الشاذلى"، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc.

دوت الخليج

أصالة وأحمد سعد ضيوف منى الشاذلي

وتشهد الحلقة مجموعة من التحديات الفنية بين أصالة وسعد، وهذه ليست المره الاولى الذي يتم تواجد هولاء الثنائى فى التحدى الغنائي، كما تربطهما علاقة صداقة قوية، وتمتد المعركة الغنائية بينهما لأن يؤدي كل منهما أغاني الآخر بطريقته، كما يقدمان أغنية ارتجالية ويتم وضع لحنها أثناء التصوير، وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج.

كما يروي كلا النجميين حكايات وتفاصيل عن علاقة الصداقة التي تجمعهما، ومواقف طريفة بينهما يتحدثان عنها لأول مرة، تتضمن الحلقة ظهورًا خاصًا لأبناء أصالة "شام وخالد وعلي وآدم"، الذين حضروا جزءًا من اللقاء مع والدتهم وشاركوها في بعض الأغنيات والألعاب.

البوم اصالة الجديد

وطرحت النجمة أصالة ألبومها الجديد والذي سيكون ميني ألبوم، وتغني باللهجة الخليجية بعنوان "لا تشك للناس" ، ويتضمن الميني ألبوم 4 أغاني متنوعة، من ألحان الموسيقار الدكتور طلال.

ويُعد ألبوم أغنية "لا تَشْكُ للناس"، من كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، وأغنية أنا دخيل الله، من كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، سلطان المحبه من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، وأغنية أصالة أيضًا في ألبومها الجديد يا شايفين أنفوسكم كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

كما أن أصالة تقدم في الميني ألبوم فيديو كليب جديد لأغنية أنا دخيل الله، وهي من إخراج أحمد الدوغجي، وإشراف عام خالد أبو منذر ، وذلك كهدية منها لجمهورها مع بداية العام الجديد 2022.

أعمال أصالة

قدمت أصالة لجمهورها في الوطن العربي عدد كبير من الألبومات التي تميزت عن باقي الأعمال الغنائية الأخرى، ومنها:يا مجنون، قد الحروف، نص حالة، 60 دقيقة حياة، مهتمة بالتفاصيل، وآخرها كان ألبوم لا تستسلم الذي أستمع له الجمهور عام 2020.

غير تقديمها للعديد من الأغاني بالهجات العربية المختلفة، وتقديم عدد وافر من الفيديوكلبات، ومازالت تزين مسيرتها بالأغاني الدينية والوطنية من وقتٍ لآخر.