الطقس السيئ يضرب كفر الشيخ وتوجيه عاجل من المحافظ

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، رؤساء مدن ومراكز المحافظة بالتواجد بالشوارع والأحياء، للإشراف على رفع مياه الأمطار والمخلفات، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ عبر أجهزة "اللاسلكى"، توجيه رؤساء المدن صوب المناطق والأحياء لرفع مياه الأمطار منها، إضافة لرفع مياه الأمطار من أفنية المدارس وحول المصالح الحكومية متلقياً تقارير على مدار الساعة للأعمال الجارية، إضافة لتفقده أعمال رفع مياه الأمطار بشوارع مدينة كفر الشيخ.

كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة، وسرعة رفع مياه الأمطار.