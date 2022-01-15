رئيس جامعة المنيا: شهادة التطعيم ضد كورونا شرط دخول لجان الامتحانات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة وفقاً للجدول الزمنى والتى تجرى هذا العام لأول مرة بكليات القطاع الطبى بالصيدلة والتمريض إلكترونياً، وذلك بعد أن أنهت الجامعة كامل استعدادها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة وعدم السماح للطلاب غير الحاصلين على اللقاح ضد كورونا الدخول للامتحانات حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين بالعملية التعليمية.





جاء ذلك، حسب بيان اليوم السبت خلال جولة رئيس الجامعة اليوم للاطمئنان على سير العملية الامتحانية للجان امتحانات كليتى العلوم والتربية، ومتابعة انتظام الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الأولى بكلية الصيدلة ضمن فعاليات الاختبارات الإلكترونية للقطاع الطبى. وشدد "عبد النبى" على ضرورة الالتزام بتعليمات الكليات خلال فترة الامتحانات، والتى تنص على عدم اصطحاب الهاتف المحمول، وأية متعلقات للطالب داخل لجان الامتحانات، وعدم كتابة أية مسودات فى ورقة الأسئلة، منعًا لحالات الغش، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى داخل اللجان.

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