برودة شديدة وأمطار على جميع المحافظات.. التنبؤ بالفيضان يعلن توقعات 72 ساعة

جدة - نرمين السيد - وجاءت توقعات نماذج التنبؤ بالفيضان لسقوط الأمطار وأماكنها على النحو التالى :

السبت 15 يناير

مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم، وتتعرض باقى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى لسقوط أمطار خفيفة من 1-5 مم.

الأحد 16 يناير

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من خليج السويس لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم، وتتعرض باقى السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1-5 مم.

الإثنين 17 يناير

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة والبحر الأحمر وخليج السويس لسقوط أمطار تتراوح ما بين 1-5 مم، وقد تصل إلى شمال الصعيد.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية عدة مناطق من التقلبات الجوية فى أحوال الطقس غدًا الأحد، حيث تنشط الرياح على وسط سيناء والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ووجهت الهيئة تحذيرات من سقوط الأمطار المتوسطة بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتسقط أمطار خفيفة على شمال الصعيد مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40:50% على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما حذرت الهيئة من مواجهة البلاد لطقس بارد نهارًا ويكون شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء.

وحذرت تلك المحافظات من القاهرة الكبرى والوجه البحرى من برودة الطقس نهارًا ويكون شديد البرودة ليلا كما توقعت أن يسود طقس بارد نهارًا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، شديد البرودة ليلًا، وتضم السواحل الشمالية «مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح».

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على جنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع وتوقعت أيضا أن يسود طقس بارد على الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم «الفيوم وبنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان».