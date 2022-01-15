«الصحة»: بدأنا الموجة الخامسة من فيروس كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن دخول مصر بشكل رسمي الموجة الخامسة لفيروس كورونا، موضحًا في تصريحات صحفية «كنا نتوقع دخول مصر الموجة الخامسة في منتصف شهر يناير، خاصة مع ظهور المتحور الجديد أوميكرون، الذي يساعد بشكل كبير على ارتفاع إصابات فيروس كورونا».

وأضاف المصدر، ، أن متحور أوميكرون ليس بالخطورة الكبيرة، وأعراضه بسيطة جدا وتشبه نزلات البرد؛ لذلك جرى التوجيه بالتعامل مع نزلات البرد بأنها اشتباه لفيروس كورونا، وفي حال عدم الاستجابة لعلاج نزلات البرد يجب الذهاب الى مستشفيات الحميات، مؤكدًا توافر الأسرّة المجهزة جيدًا لحالات كورونا.

وأوضح أن شخص واحد مصاب بمتحور أوميكرون، يستطيع أن يصيب عددًا كبيرًا من حوله، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية للعودة مرة أخرى لاستقرار المنحنى الوبائي، والحصول على لقاحات كورونا التي تبثث فعاليتها أمام متحورات كورونا، إذ تعطي للجسم مناعة تصل إلى 100%، كما تعمل على تخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وارتفعت معدلات الشفاء من فيروس كورونا، إذ وصلت إلى 83.4% بعد خروج 893 متعافيًا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 331607 حتى اليوم، وفق تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان.

وجددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على اللقاح؛ للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 50% من المواطنين على منتصف العام الجاري.