/672563/كيروش-يبحث-عن-القطعة-المفقودة-لمنتخب-مصر-أمام-غينيا-بيساو

يلتقي منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويبحث منتخب مصر مع كيروش عن حصد اول ثلاثة نقاط لابطولة، بعدما تلقينا هزيمة أمام المنتخب النيجيري بالجولة الأولى بنتيجة 1/0، بجانب الأداء الضعيف الذي قدموا الفراعنة في تلك المباراة.

وسيغير كارلوس كيروش بالفعل من طريقة لعب وتشكيل منتخب مصر، حيث أمام نيجيريا أفتقد المنتخب للاعب الذي يربط بين وسط الملعب والهجوم وهو ما فشل فيها النني وتريزيجيه الذان كانوا بعيدين عن المستوى المعروف عليهم.

وسيلجأ كيروش بالتأكيد للاعب يمتاز بالشق الهجوم في ذلك المركز، أي يمتاز بمهام مركز صناعة اللعب، ولا يوجد أي لاعبين في قائمة منتخب مصر يشمل عليهم تلك المواصفات سوا عبد الله السعيد الذي يجيد اللعب في مركز 10.

وبالتالي سيعتمد عليه كيروش بنسبة كبيرة أمام غينيا بيساو من أجل تغيير طريقة وشكل المنتخب عن ما ظهر عليه ضد نيجيريا، فهل سينجح السعيد ويعوض القطعة المفقوده للفراعنة خلال مواجهة نيجيريا؟.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا بيساو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عبد الله السعيد، محمد النني، عمرو السولية

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.