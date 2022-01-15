/672559/كأس-أمم-أفريقيا-التشكيل-الرسمي-لمنتخب-السودان-لمواجهة-نيجيريا

أعلن برهان تيه، المدير الفني لمنتخب السودان التشكيل الرسمي لمواجهة نيجيريا في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعادلت السوادان في المباراة الأولى أمام غينيا بيساو بدون أهداف، بينما فازت نيجيريا على مصر بهدف نظيف.

وفيما يلي التشكيل الرسمي لمنتخب السودان:

حراسة المرمى: على أبو عشرين

خط الدفاع: مصطفى الفادني، صلاح الدين محمود نمر، مصطفى كرشوم، مازن محمدين

خط الوسط: والي الدين خضر، محمد الرشيد، جمعة عباس عمر

خط الهجوم: ياسين حامد، عبد الرازق عبد الرؤوف عمر، مسعد أحمد الشريف عيسى

مدرب نيجيريا: منتخب السودان أفضل من مصر في كأس أمم أفريقيا

أكد أوجستين، المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن مباراة السودان في كأس أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية ولا تقل عن مواجهة مصرفي الجولة الأولى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة غداً: “نسعى للفوز من أجل ضمان التأهل للدور القادم ولابد أن نلعب مثل قوة مباراة مصر والتركيز الشديد لأن منتخب السودان يريد تحقيق الفوز”.

وتابع “مواجهة السودان ستكون أقوى وأهم من مباراة مصر لأسباب عديدة، من أهمها أن الفراعنة لديهم نجم واحد فقط يعتمدوا عليه وهو محمد صلاح، أما السودان لديها 4 لاعبين في الخط الأمامي يتمتعوا بالسرعة”.

كأس أمم أفريقيا

وواصل “سيكون علينا تركيز شديد من أجل إبطال مفعول الهجوم السوداني في المباراة من أجل تحقيق الفوز، وهم لديهم فرصة للصعود لأنهم تعادلوا في المباراة الأولى أمام غينيا بيساو”.

واختتم “نحن ننظر إلى أنفسنا فقط ولا نريد الدخول في أزمة قبل المباراة الأخيرة أمام غينيا بيساو ونريد تحقيق الفوز في المقام الأول وتصدر المجموعة الرابعة”.

عمرو السولية: لا يوجد أي تمرد في معسكر المنتخب.. وهذا الكلام عيب

أكد الدولي المصري عمرو السولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول، أنه ما جاء في السوشيال ميديا في الفترة السابقة، حول تمرد لاعبي الفراعنة على المدير الفني ليس صحيح.

منتخب مصر

وخسر الفراعنة في الجولة الأولى على يد نيجيريا، بهدف دون رد، بينما تعادلت غينيا بساو مع السودان سلبيا بدون أهداف.