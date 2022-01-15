اليسا تدعم مرضى السرطان بحفل غنائي.. تعرف على أسعار التذاكر

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تحيى الفنانة اللبنانية إليسا، حفلا خيرًا يوم 21 يناير المقبل، وذلك لدعم وعلاج مرضى السرطان، بفندق الماريوت بالقاهرة الجديدة فى مصر.

دوت الخليج

اليسا تدعم مرضى السرطان

وأعلن موقع Tickets Marche عن أسعار تذاكر الحفل التي تنقسم إلى 3 فئات:

- فئة GOLD بمبلغ 750 جنيها.

- فئة PALTINUM بمبلغ 1100 جنيه.

- فئة VIP بمبلغ 1500 جنيه.

ويعد هذا الحفل خيريًا بالتعاون مع وزارة التضامن، ومخصص عائده لعلاج وبحوث السرطان.

اليسا ترد على منتقديها

ردت الفنانة البنانية على منتقدي ملابسها الجريئة وذلك خلال إحدى لقائتها مع مجلة جمالك اللبنانية، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها الأكثر جمالا فلماذا لا تشارك ذلك الجمال مع جمهورها.

وقالت اليسا خلال اللقاء، إنها لا تتعمد الإثارة ولا تفعل أي مجهود، ولكنها أنثى وتتمتع بقدر كاف من الجمال فلا مانع من أن تظهر جمالها للجمهور، مشيرة إلى أنها مسؤولة عن كل ما تقوله وتفعله ولا يهمها رأي أي شخص، وأكدت أنها لم تندم على أي شيء تقوله، وأنها تتحمل مسئولية أقوالها فهي تؤمن بما تقوله.

وأضافت إليسا:"أنا أحب نفسي ولو محبتش نفسي مفيش حد هيحبني وأثق في نفسي كثيرًا وهذا ينعكس على من حولي، ولكن حبي لنفسي لا يلغي حبي للناس والأولوية ليست لحبي لنفسي".

إليسا تعيش حالة ارتباط عاطفي

وكشفت إليسا أنها تعيش قصة حب حاليا، ولا تريد أن تعرض حياتها الشخصية للجميع، ولا تحب أن تكون العلاقة مكشوفة أمام الجميع، موضحة أنها تشعر بأنها بعمر العشرين.

شمس الكويتية تستفز جمهور إليسا بهذه الكلمات

هذا أثارت الفنانة شمس الكويتية

غضب جمهور إليسا في الساعا القليلة الماضية بمشاركة فيديو أثناء جولتها بالعراق مؤكدة أنها لا تردي درع واقي في إشارة منها لحادثة إليسا.

كتبت شمس الكويتية عبر موقع انستجرام: "جولتي في شوارع العراق بغداد الحبيبة، بين إخوتي وناسي ومحبيني بدون درع واق من الرصاص، ولا بحاجة لحماية بينكم انتوا الأمان والسن".

وتابعت: "كالعادة وفي كل زيارة لي أحب أن أؤكد وأوضح للعالم كله الصورة الحقيقية للعراق أنه بلد الكرم والأمان والطيبة".