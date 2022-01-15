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بالصور..

ترأس النائب الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، اليوم السبت، بعثة جماهير منتخب مصر في رحلتهم الي الكاميرون لتشجيع المنتخب في مباراته امام نظيره غينيا بيساو والتي ستقام في تمام الساعة 9 مساءا، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وشهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم تحمع المئات من مشجعي المنتخب المصري يترأسهم الدكتور محمود حسين ،حيث نظم حزب مستقبل وطن سفر المشجعين وسط أجواء إحتفالية وحماسية آملين جميعا ان يعود المنتخب رافعين راية النصر بالفوز علي غينيا.

ورفع مشجعوا منتخب مصر العلم المصري وطوله عدة امتار، واخذوا يلتقطون الصور الفوتوغرافية خلال تواجدهم في صالة الاستقبال بمطار القاهرة الدولي.

رئيس شباب ورياضة النواب يترأس بعثة جماهير منتخب مصر في الكاميرون

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود حسين عن سعادته بهذه الروح الحماسية والاجواء الاحتفالية التي شهدها من بعثة جماهير منتخب مصر، مشيرا الى انها توحي بمدى التفاف الجميع يد واحدة وتجمعهم علي قلب رجل واحد في مؤازرة منتخبهم ورفع اسم مصر عاليا في كافة المحافل .

جدير بالذكر أن منتخب مصر يأتي في اخر المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، بخسارته أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقع الفراعنة بدون نقاط.

واستقر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على عودة محمد صلاح ومصطفى محمد لاعبى المنتخب لمركزيهما الأصليين فى مباراة اليوم أمام غينيا بيساو فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا.

بعثة جماهير منتخب مصر في الكاميرون

وفاجأ كيروش الجماهير فى المباراة الأولى بالدفع بمحمد صلاح فى مركز المهاجم الصريح، بينما لعب مصطفى محمد كجناح أيمن وهو ما تسبب فى ابتعاد الثنائى عن مستواهما المعروف، واستقر على عودة محمد صلاح لمركزه الأصلى كجناح أيمن أمام غينيا بيساو، ونفس الأمر لمصطفى محمد الذى سيظهر كمهاجم صريح فى مباراة اليوم .