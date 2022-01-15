/672568/عمرو-هندي-الدولة-المصرية-جاهزة-لتقديم-مزيد-من-الدعم-لتعزيز-قدرات-الدول-الأفريقية

أشاد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع الهيئة الموسع لمكتب قمة الاتحاد الأفريقي،لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالقارة الأفريقية، مؤكدا موقف مصر الثابت تجاه عدد من قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية التي تعد امتداد للأمن القومي المصري.

دوت الخليج

قمة الإتحاد الأفريقي

وأكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن صياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله، تؤكد سعي مصر لتقديم المساعدة لدول القارة، من خلال تكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب، والمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية، ومواصلة تلك الجهود من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ومقره القاهرة، واستعداد مصر لتقديم المزيد من الدعم، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آليات الاتحاد الأفريقي.

وشدد النائب عمرو هندي، أن مصر لن تألو جهد للتعاون والعمل المثمر مع أشقائها الأفارقة، بما يعود بالنفع على المنطقة ويسهم في تخطي التحديات التي تواجه قارتنا الأفريقية، والعودة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقي اليوم، كلمة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، خلال اجتماع الهيئة الموسع لمكتب قمة الاتحاد الأفريقي، الذي عقد تحت رئاسة الرئيس "فيليكس تشيسيكيدى"، رئيس .جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالقارة الأفريقية.