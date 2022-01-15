/672217/عبد-الوهاب-خليل-مصر-تحرص-على-نقل-تجربتها-التنموية-لكل-دور-القارة-السمراء

ثمن النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وجود استراتيجية أفريقية للقضاء على خطر التطرف والإرهاب لتجفيف منابع تمويله، موضحا حرص مصر على تقديم المساعدة لجميع دول القارة السمراء، من خلال عمل دورات تدريبية لكوادرها في مكافحة الإرهاب.

دوت الخليج

قمة الاتحاد الأفريقي

وأكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، موقف مصر الداعم للقضايا التي من شأنها الحفاظ على الأمن والسلم فى القارة الأفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آليات الاتحاد الأفريقي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحرص كل الحرص على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة فى القارة السمراء من أجل الوصول لحياة كريمة، مثمنا نقل التجربة التنموية المصرية لكل دول القارة.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقي اليوم، كلمة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، خلال اجتماع الهيئة الموسع لمكتب قمة الاتحاد الأفريقي، الذي عقد تحت رئاسة الرئيس "فيليكس تشيسيكيدى"، رئيس .جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالقارة الأفريقية.

هذا ويتوجه صباح غد الاحد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، علي رأس وفد برلماني ، إلي دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء علي دعوة من السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ، ورغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب.

ومن المقرر أن يلتقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة علي الصعيد البرلماني.