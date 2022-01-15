/672572/مصر-والمغرب-يهددان-بالإنسحاب-من-كأس-أمم-أفريقيا

أكدت صحيفة المنتخب المغربية أن منتخب مصر والمغرب هدداً بالغنسحاب من كأس أمم أفريقيا، في حالة توقيع أي عقوبة على منتخب تونس على هامش أحداث مباراة مالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشارت الصحيفة أن مصر والمغرب كان لهما دور كبير بجانب الاتحاد الليبي، بعدم توقيع عقوبة على منتخب تونس والإكتفاء فقط بإعتماد النتيجة أمام مالي 1/0.

تونس تطالب بإعادة مباراة مالي في أمم أفريقيا 2021

وطالب الاتحاد التونسي لكرة القدم، اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2021، بإعادة مباراة مالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، بالبطولة.

وجاء طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم، من الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة للبطولة، على إعادة لقاء مالي، بعد نهاية اللقاء قبل الوقت الأصلي منه، وبدون وقت بدل ضائع.

تهديدات إرهابية لمنتخب تونس عقب مباراة مالي

أكدت قناة بي إن سبورتس، بأن بعثة منتخب تونس تم منعها من الخروج من جانب الأمن الكاميروني، بسبب بعض التهديدات الإرهابية عقب لقائهم أمام منتخب مالي.

وأشار مراسل "بي إن سبورتس" أن اللجنة المنظمة طالبت جميع الوفود في مدينة ليمبي بيما فيها بعثة منتخب تونس، أن يتوخوا الحذر، على خلفية تهديدات إرهابية خطيرة.

منتخب تونس يرفض استكمال مباراة مالي عقب نهايتها

رفض الجهاز الفني لمنتخب تونس، عودة اللاعبين لإستكمال مبارتهم أمام مالي ، بعدما أنهى الحكم سيكازوي اللقاء في الدقيقة 89، قبل نهاية الوقت الأصلي.

وجاء قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بإستكمال المباراة لمدة دقيقة من الوقت الأصلي و3 دقائق وقت بدل ضائع، وهو ما أعترض عليه الجهاز الفني لتونس، وقالوا أن اللاعبين في غرف الاستشفاء حالياً وغير مستعدين للعودة للملعب مرة أخرى.

وجاء ذلك الاعتراض ايضاً، مطالبين بلعب دقائق وقت بدل ضائع أكثر لوقوف اللقاء وقت كبير، أو تعاد المباراة وفقاً لقانون الفيفا.

مالي وحكم المباراة يسرقان نتيجة مباراة تونس بـ أمم أفريقيا 2021

انتهت احداث مباراة منتخبي مالي وتونس، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأسود المالية، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.