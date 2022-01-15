بعد هدوء استمر 25 عامًا.. Scream 5 يعود بدور العرض المصرية

/672573/بعد-هدوء-استمر-25-عاما-Scream-5-يعود-بدور-العرض-المصرية

بعد إختفاء وهدوء فى الشاورع مدينة وودسبرو، يعود صاحب وجه الشبح فى الظهور بعد إنقطاع دام 25 عام ليزرع الرعب وارتكاب سلسلة جديدة من الجرائم فى Scream 5 الذي تطلقه شركة "فور ستار فيلمز" في دور العرض المصرية.

دوت الخليج

أحداث فيلم Scream 5

وتدور أحداث الفيلم عن مرور خمس وعشرين عاماً على سلسلة من حوادث القتل الوحشية التي هزت مدينة وودسبرو الهادئة، ويظهر قاتل جديد يستخدم قناع وجه الشبح، ويبدأ في استهداف مجموعة من المراهقين ليعيد إلى الحياة أسرار من ماضي المدينة الدموي، الفيلم من تأليف الكاتب جايمس فاندربيلت، وإنتاج شركات باراماونت بيكتشرز، وسباي جلاس ميديا جروب، بروجكت إكس إنترتاينمنت، وراديو سايلانس.

إعادة بناء جديدة للفيلم الدموى

تسال البعض عندما توفي ويس كارفين، هل سوف نشاهد فيلم Scream آخر، واعتقد عدد من الأشخاص أنه لا ينبغي صنع فيلم جديد بالتأكيد، لكن الاعراض الجانبية للسلسلة موجود بالكامل، وربما لم يكن هناك فريق أفضل لتولي واجبات الإخراج من مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت المشهورين من ثلاثي الإخراج Radio Silence، ويظهر بوضوح تعاملهم وتقديرهم لسلسلة Scream، ولكن حتى ينجح الجزء الجديد كان يجب ان يكون هنا إضافة قوية، حيث قام المؤلفان جيمس فاندربيلت وغاي بوسيك بصياغة حوار عالي المستوى لجميع الممثلين.

Scream 5 لو إنكم شاهدتم اى من السلسلة السابقة، فأنتم تعلمون بالفعل أن نيف كامبيل وديفيد آركويت وكورتني كوكس يقدمون جميعهم أداء رائع ليعودوا مرة أخرى بشخصيات سيدني وديوي وغايل. لذلك لا داعي للقلق بشأن Scream، وتقدم ميليسا باريرا، وجينا أورتيغا أداء مذهلا بدوري الشقيقتين كاربنتر، وستجدون أنفسكم تتعلقون بتلك الشخصيات بغض النظر عن مقدار الوقت الذي تظهران به على الشاشة.

كما يمثل مايسون غودينغ، إضافة ممتعة بدور ميكس مارتن، وتتالق النجمة جاسمين سافوي براون، بسبب كونها أكثر الشخصيات جاذبية في فيلم Yellowjackets، أو بدورها بشخصية ميندي ميكس مارتن في فيلم Scream، فقد أعادت تعريف معنى ملكة أفلام الرعب في كل دور تقوم به. وقد تتسائلون ماذا عن جاك كويد؟ بالطبع كان رائعاً، فهو مرح وساحر كما كان دائماً.