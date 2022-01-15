/672575/بدون-كريستيانو-رونالدو-التشكيل-الرسمي-لمانشستر-يونايتد-لمواجهة-أستون-فيلا

تقام بعد قليل مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة رقم 22 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف، على ملعب فيلا بارك ويغيب كريستيانو رونالدو عن المباراة بداعي الإصابة.

وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي للبماراة:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف، رافائيل فاران، دييجو دالوت، أليكس تيليس

خط الوسط: برونو فيرنانديز، فريد، ماتيتش

خط الهجوم: جرينود، كافاني، إلانجا

كريستيانو رونالدو

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 31 نقطة ولدى الفريق مبارتين مؤجلتين.

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراته اليوم السبت أمام نظيرة أستو فيلا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب فيلا بارك لمواجهة أستون فيلا ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة

يخوض فريق أستون فيلا أمام فريق مانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

نتيجة مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي

حقق نادي تشيلسي الفوز على نظيرة نادي أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أستون فيلا بقيادة ستيفين جيرار المدير الفني للفريق، من تسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 28 من عمر المباراة، عن طريق ريتشي جيمس، منخلال مات تارجت أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار حاول ريتشي جيمس تشتيتها برأسه ولكن مرت من فوق الحارس إدوارد ميندي وسكنت الشباك.

الدوري الإنجليزي

عاد تشيلسي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء، عن طريق القائد الإيطالي جورجينيو، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها كالوم هودسون أودوي.

وسجل البلجيكي روميرو لوكاكو، الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، من خلال كالوم هودسون أودوي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها لوكاكو برأسية قوية من داخل نطقة الجزاء مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

وأكد الإيطالي جورجينيو بالهدف الثالث للبلوز والثاني له في شباك أستون فيلا، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، تحصل عليها روميرو لوكاكو.