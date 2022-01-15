بعد هبوط طائرته اضطراريًا بالأقصر.. حبس الإخوانى حسام المنوفي

/672576/بعد-هبوط-طائرته-اضطراريا-بالأقصر-حبس-الإخوانى-حسام-المنوفي

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم الإخواني حسام المنوفي 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك بالقضايا المتهم فيها واشتراكه في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

دوت الخليج

وكانت السلطات المصرية قد قامت بالقاء القبض على المنوفي عقب هبوط الطائرة السودانية، في مطار الأقصر اضطراريا بسبب وجود عطل في جهاز الإنذار.

حبس الإخواني حسام المنوفي بعد هبوط طارئرته اضطراريا بالأقصر

ويذكر أن الإرهابي حسام المنوفي، قد تصدر الحديث عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، خلال الساعات الماضية.. وفي هذا السياق يرصد دوت الخليج أهم المعلومات عن عضو تنظيم الإخوان الإرهابي.

يُعد حسام المنوفي أحد مؤسسي حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، حيث شارك في تنفيذ عدة عمليات إرهابية لحساب جماعة الإخوان، منها محاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، واستهداف ضباط الشرطة والجيش.

قضايا متهم فيها حسام المنوفي

أمرت جهات التحقيق، في 2017، بالقبض على 96 متهمًا من عناصر حركة "حسم"، المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وضمت بجانب سلام بعض قيادات الإخوان الهاربين إلى تركيا، في مقدمتهم النائب السابق جمال حشمت، والفنان وجدي العربي، وعلى بطيخ، عضو مجلس شورى الجماعة، ومجدي شلش، عضو الهيئة العليا للجماعة، و عمرو دراج، والمتحدث باسم وزارة الصحة الأسبق يحيى موسى، وجاءت قرارات الضبط والإحضار بحق المتهمين، تنفيذًا لقرار إحالتهم للمحاكمة في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة، وتضم 299 متهما والقضية رقم 724 لسنه 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنة 2017 جنايات.

بداية الفكر الإرهابي لحسام المنوفي

وخلال دراسة "حسام المنوفي" بكلية الهندسة جامعة المنوفية، تم فصله من الكلية في العام 2014 مع 9 طلاب آخرين ينتمون للجماعة لمدة شهر لقيامهم بالتعدي على الموظفين الإداريين، واقتحام مكتب عميد الكلية وتحطيم سيارته، وأدين بالسجن المشدد 3 سنوات وتم إلزام المتهمين جميعًا متضامنين بدفع قيمة ما أتلفوه بكلية الهندسة والسيارة رقم "م ى أ 8327".

عمليات إرهابية نفذها حسام المنوفي

ومنذ انضمامه لتنظيم الإخوان الإرهابي، شارك حسام المنوفي في تنفيذ العمليات الآتية :

1- محاولة إغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان

2- محاولة إغتيال الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

3- محاولة إغتيال المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس محكمة استئناف القاهرة

4- شارك في إغتيال كلًا من: - الرائد محمود عبدالحميد صادق رئيس مباحث مركز طامية بالفيوم، الملازم أحمد عز الدين بقسم العمرانية وآخرون