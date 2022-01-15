أمطار كفر الشيخ ..جهود مكثفة لرفع تراكمات وتجمعات المياه (صور)

جدة - نرمين السيد - تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية جهود محافظة كفر الشيخ فى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، و ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بسرعة شفط مياه الأمطار حتى تعود الحياة اليومية للمواطنين لحالتها الطبيعية.





ووجه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المدينة، ونوابه، بتكثيف حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين وإزالة آثار الأمطار من الشوارع والميادين، وأماكن التجمعات بالمدينة والقرى باستخدام معدات النظافة بالحملة الميكانيكية، تحت إشراف قسم النظافة بالمدينة ورؤساء الوحدات القروية.

وشدد رئيس مدينة بيلا، باستكمال أعمال شفط مياه الأمطار بأماكن التجمعات والشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن الحيوية بالمدينة والقرى، بجانب استمرار أعمال النظافة، موجها الشكر لكل النواب ورؤساء القرى وعلى رأسهم العمال على جهودهم فى أعمال نظافة الشوارع ورفع تراكمات القمامة وإزالة مياه الأمطار أولا بأول.

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