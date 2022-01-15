صحة قنا : وصول أول وحدة مناظير جراحية بالمستشفى العام

جدة - نرمين السيد - وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريح اليوم السبت، أن وحدة المناظير تقدر بقيمة سبعة ملايين جنيه، وتتضمن خدمات المناظير الجراحية لأقسام الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن وحدة المناظير الجديدة تعد نقلة مميزة فى تقديم خدمات المناظير، على مستوى المحافظة لدورها فى دعم العمليات الجراحية الدقيقة، والتى تسهم فى رفع العناء عن كاهل المواطن وتقدم خدمات المناظير، التى كان المواطن يتكبد العناء فى الحصول عليها فى المحافظات المجاورة.
من جانبه، أشار مدير مستشفى قنا العام الدكتور محمد الديب إلى جرى البدء فى تركيب وحدة المناظير وتجهيز الفريق الطبى اللازم للتشغيل، مؤكدا على التطوير المستمر للخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى من أجل خدمة المرضى بالمحافظة.
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