مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها الجوية لمطار الخارجة بالوادي الجديد.. غدا

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، غدًا الأحد تشغيل رحلاتها مباشرة بين القاهرة ومدينة الخارجة " بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين محافظات مصر بما يسهم فى تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه من منطلق الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية مصر للطيران فقد تقرر تشغيل رحلات مباشرة بين مطار القاهرة ومطار الخارجة بالوادي الجديد بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا تطلع يوم الأحد من كل أسبوع بطراز الإيرباص A 220-300، وذلك لخدمة أبناء محافظة الوادى الجديد وتنشيط الحركة السياحية ودعم مناخ الاستثمار بالمحافظة.

ومن المقرر زيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلى "الخارجة" مع تزايد الطلب على السفر للوادي الجديد، ويمكن لمسافري مصر للطيران شراء التذاكر من خلال موقعها الإلكتروني هنا أو مركز خدمة العملاء 1717 في مصر أو من خلال مكاتبها ووكلائها حول العالم.

تمكنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب من تجديد الاعتماد من جانب سلطة الطيران المدني الكويتي لتدريب الطيارين على جهاز الطيران التمثيلى من طراز البوينج.B777، بفضل الجهود التسويقية المتميزة، إنطلاقا من الثقة التي تتمتع بها أكاديمية مصر للطيران للتدريب إقليميًّا ودوليًّا وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع الدول العربية.

وكانت أكاديمية مصر للطيران للتدريب استقبلت وفدًا عالى المستوى من سلطة الطيران المدني الكويتي للإطلاع على أحدث البرامج التدريبية وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتي تتمثل فى طرازات الإيرباص «A320،A320neo، A220/300، A330/ A340»، وطرازات البوينج« B737-800،B777»، وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ« CEET» وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة «CST».

وأعرب الوفد الكويتي عن إعجابه وسعادته بكافة الإمكانيات الحديثة والمتطورة بالأكاديمية متمنيًا أن يستمر هذا التعاون المشترك فى مختلف مجالات التدريب.

نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية، اليوم السبت، ثاني رحلاتها الخاصة إلى مطار "جاروا" بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحلة رقم MS3040 بأحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9Dreamliner سعة ٣٠١ راكب والمعروفة باسم "طائرة الأحلام" لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الثانية المقامة مساء اليوم أمام منتخب غينيا بيساو.