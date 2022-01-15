الصحة: تعديل البرتوكول العلاجي لكورونا آخر الشهر الجاري للمرة السابعة

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تعديل البرتوكول العلاجي للمرة السابعة على التوالي مع نهاية الشهر الجاري، وبالتزامن مع وصول الأدوية الجديدة التي تعاقدت عليها مصر، والتي سيتم إدراجها في البرتوكول حديثا.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البرتوكول العلاجي المصري متقدم للغاية، وتابع: سبقنا العديد من الدول في إضافة أدوية كان لها أثر كبير في التعافي السريع، حيث بلغت معدلات الشفاء حاليا 83.4 % بينما تراجعت نسب إشغال المستشفيات لأكثر من 40 % .