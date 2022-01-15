/672569/بالأسماء-إصابة-7-بينهم-طفل-في-تصادم-سيارتين-بسوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد هيثم شحاته، مأمور شرطة مركز البلينا، بوقوع تصادم على الطريق ووجود مصابين بناحية المركز.

أنتقل على الفور الرائد محمد السيد حسب النبي، رئيس مباحث شرطة مركز البلينا، والفريق المعاون له وتبين تصادم بين ميكروباص وسيارة نصف نقل باتجاه من مستشفى برديس، بطريق بنى حميل بمركز البلينا جنوب سوهاج.

نتج عن الحادث إصابة كل من محمود فراج، 38 عام بكدمات رضية بالوجه، وعبدالله جمال 12 عام بجروح سطحية بالوجه ، ومينا مهران 15شهر، مصاب كسر مضاعف بالقدم اليسري، وميرفت عبد المتجلي 45عام مصابة بجرح رضي اعلي العين اليسري ، وآمال اسكندوس 50 عام مقيم جرجا، مصاب سحجات رضية بالوجه، ورضوان رضوان 55 عام، مصاب بكدمات متفرقة بالكتف الأيسر، وخلود علي 26 عام، مصاب جروح سطحيه بالوجه، وتم نقلهم لمستشفى البلينا.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى البلينا المركزي وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

حياة كريمة في سوهاج

على جانب اخر وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية في مركزي طهطا وسوهاج، في اجتماع بخصوص دخول المركزين في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة » ببحث الاحتياجات لكل قرية في كافة القطاعات، والعمل على توفير قطع الارض اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات الاستفادة من الخبرات التي أُكتسب من تنفيذ المرحلة الاولى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد محافظ سوهاج، على أهمية دور كل من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في عملية التواصل مع كافة المواطنين وتحديد متطلباتهم في القرى، وما يلزم كل قرية من مشروعات.

وأضاف محافظ سوهاج أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» ستدخل كافة المجالس القروية بنطاق المحافظة خلال المرحلة القادمة وتقوم بتنفيذ ما يلزم الاهالي من مشروعات خدمية تعمل على تحسين معيشتهم والارتقاء بها.