/672577/عودة-فيليب-كوتينيو-التشكيل-الرسمي-لـ-أستون-فيلا-لمواجهة-مانشستر-يونايتد

يستضيف فريق أستون فيلا بعد قليل مانشستر ونايتد في مباراة الجولة الـ 22 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن ستيف جيرارد المدير الفني للفيلانز عن التشكيلة الرسمية للمباراة من أجل تحقيق الفوز أمام أنصار الفريق مساء اليوم.

ويلعب لوكاس دين المباراة الأولى له مع أستون فيلا بعد الانتقال من إيفرتون، بينما يتواجد فيليب كوتينيو على مقاعد البدلاء لأول مرة مع الفريق.

ويغيب عن أستون فيلا محمود حسن تريزيجية بسبب تواجده مع منتخب مصر لأداء كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وفيما يلي تشكيل أستون فيلا الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش، كونسا،مينجز، لوكاس دين

خط الوسط: سانسون، دوجلاز لويس، جاكوب رامسي

فيليب كوتينيو

خط الهجوم: بوينديا، داني أنجز، أولي واتكينز

بدون كريستيانو رونالدو: التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا

تقام بعد قليل مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة رقم 22 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف، على ملعب فيلا بارك ويغيب كريستيانو رونالدو عن المباراة بداعي الإصابة.

وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي للبماراة:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف، رافائيل فاران، دييجو دالوت، أليكس تيليس

خط الوسط: برونو فيرنانديز، فريد، ماتيتش

خط الهجوم: جرينود، كافاني، إلانجا

كريستيانو رونالدو

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 31 نقطة ولدى الفريق مبارتين مؤجلتين.

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراته اليوم السبت أمام نظيرة أستو فيلا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب فيلا بارك لمواجهة أستون فيلا ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة

يخوض فريق أستون فيلا أمام فريق مانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

نتيجة مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي

حقق نادي تشيلسي الفوز على نظيرة نادي أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أستون فيلا بقيادة ستيفين جيرار المدير الفني للفريق، من تسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 28 من عمر المباراة، عن طريق ريتشي جيمس، منخلال مات تارجت أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار حاول ريتشي جيمس تشتيتها برأسه ولكن مرت من فوق الحارس إدوارد ميندي وسكنت الشباك.