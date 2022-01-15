/672579/كأس-أمم-أفريقيا-نيجيريا-تنهي-الشوط-الأول-بالتقدم-على-السودان-بهدفين

انتهى الشوط الأول من مباراة نيجيريا أمام السودان بتقدم الأول بنتيجة 2/0، على ملعب "رودجي أدجيا" ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ منتخب نيجريا اللقاء بضغط كبير على السودان حتى نجحوا في التسجيل عن طريق شوكويزي في الدقيقة 3، ثم بادلت السودان الهجمات وهددوا مرمى نيجيريا ولكن تصدى الحارس النيجيري لتلك الهجمات.

وأستثمر منتخب نيجيريا الهدمات المرتدة التي شكلها في أخر شوط المباراة الأول واحرزوا الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق تايو أونيي برأسية تغالط الحارس علي أبو عشرين وتسكن الشباك.

تشكيل نيجيريا لمواجهة السودان

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

خط الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، أولا آينا.

خط الوسط: جو أريبو، ويلفرد نديدي، صامويل تشوكويزي.

خط الهجوم: موسيس سيمون، كيليتشي إيهيناتشو - تايوو أونيي.

وفيما يلي التشكيل الرسمي لمنتخب السودان:

حراسة المرمى: على أبو عشرين

خط الدفاع: مصطفى الفادني، صلاح الدين محمود نمر، مصطفى كرشوم، مازن محمدين

خط الوسط: والي الدين خضر، محمد الرشيد، جمعة عباس عمر

خط الهجوم: ياسين حامد، عبد الرازق عبد الرؤوف عمر، مسعد أحمد الشريف عيسى

مدرب نيجيريا: منتخب السودان أفضل من مصر في كأس أمم أفريقيا

أكد أوجستين، المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن مباراة السودان في كأس أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية ولا تقل عن مواجهة مصرفي الجولة الأولى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة غداً: “نسعى للفوز من أجل ضمان التأهل للدور القادم ولابد أن نلعب مثل قوة مباراة مصر والتركيز الشديد لأن منتخب السودان يريد تحقيق الفوز”.

وتابع “مواجهة السودان ستكون أقوى وأهم من مباراة مصر لأسباب عديدة، من أهمها أن الفراعنة لديهم نجم واحد فقط يعتمدوا عليه وهو محمد صلاح، أما السودان لديها 4 لاعبين في الخط الأمامي يتمتعوا بالسرعة”.

كأس أمم أفريقيا

وواصل “سيكون علينا تركيز شديد من أجل إبطال مفعول الهجوم السوداني في المباراة من أجل تحقيق الفوز، وهم لديهم فرصة للصعود لأنهم تعادلوا في المباراة الأولى أمام غينيا بيساو”.

واختتم “نحن ننظر إلى أنفسنا فقط ولا نريد الدخول في أزمة قبل المباراة الأخيرة أمام غينيا بيساو ونريد تحقيق الفوز في المقام الأول وتصدر المجموعة الرابعة”.