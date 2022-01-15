/672581/هالة-أبو-السعد-توصيات-منتدي-شباب-العالم-لاقت-قبولا-دوليا-وترحاب-من-جميع-المشاركين

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بحفل ختام منتدى الشباب وما أفرزه من توصيات، مؤكدة أن القيادة السياسية المصرية كانت حريصة كل الحرص علي الخروج بتلك التوصيات لإيمانها بأمن وسلامة واستقرار الدول العربية والافريقية والدولية، من اجل نشر السلام في العالم أجمع.

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وأردفت ابو السعد، أن توصيات منتدي الشباب لاقت قبولا وترحاب من جميع المشاركين من الشباب والدول المشاركة في النسخة الرابعة، والتي تضمن الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة ونشر التعريف بالموارد المائية والدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار وإطلاق إستراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة.

هالة أبو سعد: توصيات منتدي الشباب لاقت قبولا وترحاب من جميع المشاركين

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة، إن مصر بقيادة الرئيس السيسى نجحت فى توصيل رسالة المنتدى وشباب العالم فى كل مايتعلق بملف حقوق الإنسان وضرورة ألا تكون نظرة المجتمع الدولى لهذا الملف ضيقة وإنما يجب أن تؤخذ برؤية مصر ومنتدى شباب العالم بأن يتم تطبيق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة من خلال اقرار حقوق الإنسان الصحية والتعليمية والاجتماعية وحقه فى السكن الكريم وغيرها من الحقوق الأخرى.

منتدي شباب العالم

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة بـ 2022 معلنا عدد من التكليفات لإدارة المنتدى ومجلس الوزراء.

تكليفات منتدى شباب العالم 2022

إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى وإنشاء حوار تفاعلى بين الدولة والشباب ومنظمات المجتمع المدنى

تفعيل مبادرة أنشاء حاضنة علمية لرواد الأعمال والصناعات الصغيرة والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص

تكوين مجموعات شبابية للمشاركة بقمة المناخ وإعداد تصور لإمتداد إفريقي للمبادرات التنموية المصرية إعداد برامج تدريبية متخصصة بريادة الأعمال والتكنولوجيا من الأكاديمية الوطنية للشباب العربى والإفريقيى تفعيل منصة حوار تفاعلى دائم لشباب العالم ومصر لتبادل الرؤي لتكون إطار استشرافى للدولة تجاه بكافة القضايا إطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصرى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية تكليف مجلس الوزراء بتصور شامل يعبر عن رؤية الدولة لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميًا