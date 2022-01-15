/672582/تشكيل-مصر-أمام-غينيا-بيساو-عودة-عبد-الله-السعيد

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيلة الفريق لمواجهة غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي عبد الله السعيد على رأس العائدين لتشكيل منتخب مصر مرة أخرى بعد غيابه أمام نيجيريا، بالإضافة لظاهرين الأجناب.

ويسعى منتخب مصر للفوز أمام غينيا من أجل حصد أول 3 نقاط بالمجموعة، بعد خسارة المباراة الأولى.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود الونش، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، عبد الله السعيد، محمد النني

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صـلاح، مصطفـى محمد.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.

مصر ضد نيجيريا

ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد خلال اللقاء، نظراً لتغيير مركزه بالملعب، وأعتماد كيروش عليه في مركز المهاجم حتى في ظل وجود مصطفى محمد الذي شغل مركز الجناح الأيسر، ليخرج اللاعبين من اللقاء دون تقديم أي مستوى، بسبب تغيرة كيوش في مرتكز اللاعبين بالملعب الغير مفهوم

القنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب غينيا بيساو ضد نظيرة مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

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