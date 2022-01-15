صحة الشيوخ عن تحقيقات النيابة فى وفاة وائل الإبراشي: « خطوة لحسم الجدل»«فيديو»

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أشادت النائبة الدكتورة نجوى الشافعي، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار النائب العام لبدء التحقيقات فى سبب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، خاصة بعد اللغط الذي أثارته تصريحات أرملة الإعلامي، مؤكدا على ضرورة استجواب الطبيب المشكو فى حقه للتحقيق معه، باعطائه دواء غير مرخص بالصحة لعلاج فيروس كورونا.

دوت الخليج

النيابة تبدأ التحقيق فى وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة نجوى الشافعي، أن الأمر استوجب استدعاء التحقيق مع الطبيب، خاصة أنه غير مسموح لطبيب إعطاء المريض أي دواء غير متفق عليه أو لم يعتد به فى البروتوكولات الخاصة بنوع معين من الحالات أو الامراض.

جاء هذا خلال لقائها فى برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفي، على فضائية صدى البلد، عقب إعلان النائب العام بدء التحقيقات فى سبب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

هذا وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في واقعة وفاة الاعلامي وائل الابراشي.

واوضحت النيابة العامة ان زوجة الاعلامي وائل الابراشي تقدمت بعريضة شكوي للنيابة العامة ضد الطبيب المعالج بالتسبب في وفاة زوجها ، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.

وأضافت الشاكية أنه بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه -الذي ادعى اختراعه- حتى تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى تُوفي المذكور من مضاعفاتها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.