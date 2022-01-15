تشغيل عيادة طب الجنين .. أبرز جهود الرعاية الصحية فى أسبوع (صور)

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، "رعاية نيوز"، والتى تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولى والمحلى، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





واستهلت رعاية نيوز باستعراض تصريحات الدكتورأحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، والتى أكد خلالها نجاح مصر فى إحداث توازن بين الرعاية الصحية ومجابهة فيروس كورونا وفى ذات الوقت الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية، مؤكدًا على انتهاج سياسة الاستجابة السريعة والمناورة بالإمكانات المتاحة وتعاون القطاعات المعنية بالشأن الصحى لمجابهة فيروس كورونا.

وأشارت رعاية نيوز خلال نشرتها الدورية إلى إعلان الدكتور أحمد السبكى بدء أعمال الميكنة وتسجيل الملفات الإلكترونية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، مؤكدًا جاهزية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بال بأحدث التقنيات العالمية.

وتابعت النشرة، بإعلان نجاح أول عملية استئصال ورم سرطانى بالكُلى بتقنية منظار البطن الجراحى لمُسِن بمستشفى السلام بورسعيد، وتنقذ حياة طفل رضيع عمره شهر ونصف بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد، كما تعلم نجاح أول عملية حول أُنسى خَلقى لطفلة، بمستشفى الرمد التخصصى التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وأشارت النشرة الدورية، إلى تشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر، ولفتت إلى تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى الكرنك الدولى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وتابعت النشرة الدورية "رعاية نيوز"، بإعلان نجاح أول جراحة ميكروسكوبية لإصلاح عيب خلقى بالجفن لطفلة بمجمع الإسماعيلية الطبى، وجراحة تجميلية دقيقة وناجحة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، لإصلاح تشوه خلقى بصيوان الأذن لطفل، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

واختتمت "رعاية نيوز"، بالإعلان عن انعقاد مؤتمرًا علميًا تحت عنوان "الأورام والقلب تطبيقات وأساسيات" بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وجامعة قناة السويس، علاوة على إطلاقها برنامجًا تدريبيًا متقدمًا على الرعاية التمريضية التخصصية بالمستشفيات التابعة لها بمحافظة بورسعيد.

يذكر أن "رعاية نيوز"، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.