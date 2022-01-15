عاجل- صقيع وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة 21 يناير

جدة - نرمين السيد - ويسود خلال تلك الفترة طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على معظم المناطق ليزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة فى الصباح الباكر، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل تدريجيا كلما تقدمت إلى الداخل، وتابعت بأن هذه الأجواء مستمرة لمدة أسبوع قادم.

وفيما يلى حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

- حالة الطقس الأحد 16 يناير:

أمطار متوسطة متوقعة بنسبة 50-60% على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى بنسبة 40% وذلك على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 30% على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة، ففى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 درجة والصغرى 9، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 20 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 7 وفى جنوب الصعيد 18 درجة والصغرى 8 درجات.

- حالة الطقس الاثنين 17 يناير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 30-40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة، ففى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 درجة والصغرى 9، وفى السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 20 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 16 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 17 درجة والصغرى 8 درجات.

- حالة الطقس الثلاثاء 18 يناير:

شبورة مائية من 4-8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة، ففى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 15 درجة والصغرى 8، وفى السواحل الشمالية 15 درجة والصغرى 10، وفى جنوب سيناء 19 درجة والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 16 درجة والصغرى 5، وفى جنوب الصعيد 19 درجة والصغرى 8 درجات.

- حالة الطقس الأربعاء 19 يناير:

شبورة مائية من 4-8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوحه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة، ففى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 درجة والصغرى 9، وفى السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 9، وفى جنوب سيناء 20 درجة والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 17 درجة والصغرى 5، وفى جنوب الصعيد 18 درجة والصغرى 8 درجة.

- حالة الطقس الخميس 20 يناير والجمعة 21 يناير:

شبورة مائية من 4-8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة ليوم الخميس، ففى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 15 درجة والصغرى 8، وفى السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 8، وفى جنوب سيناء 19 درجة والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 15 درجة والصغرى 5، وفى جنوب الصعيد 19 درجة والصغرى 8 درجة.

أما درجة الحرارة يوم الجمعة 21 يناير 2022، ففى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 درجة والصغرى 8، وفى السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 9، وفى جنوب سيناء 20 درجة والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 16 درجة والصغرى 5، وفى جنوب الصعيد 20 درجة والصغرى 8 درجات.