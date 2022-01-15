سفارة مصر فى بلجراد تنظم أمسية فى إثراء الثقافة الإسلامية «صور»

جدة - نرمين السيد - وعرض سفير مصر لدى صربيا عمرو الجويلى فى كلمته الافتتاحية لإسهام مصر فى كل من منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" التى استضافت مؤتمرها العام فى ديسمبر 2021 وما يرتبط بها من أنشطة خاصة بالقاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية من جانب، ومن جانب آخر فى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) التى كانت قد أعلنت الأقصر عاصمة الثقافة العربية لعام 2017.

وأشار الجويلى إلى أن الاحتفالية تضمنت معرضاً بثلاث مجموعات بإجمالى 60 صورة فوتوغرافية أعدتها وزارة الثقافة المصرية حول روائع عمارة المساجد، ومدارس الخط العربى، وفنون التحف الإسلامية، بالإضافة إلى أفلام وثائقية عن متحف الفن الإسلامى فى القاهرة القديمة.

من جانبه، أشاد مفتى بلجراد الشيخ مصطفى يوسفس باهيتش بالدور الثقافى الرائد لمصر على الصعيد العربى والإسلامى معرباً عن ترحيبه باستضافة هذا الحدث الأول من نوعه فى قاعة المناسبات الملحقة بجامع "البيرقلى" الأقدم فى صربيا، مثمناً استمرار التعاون مع السفارة بما فى ذلك استقبال الأئمة من مصر خلال شهر رمضان، والتنسيق الجارى بشأن إيفاد أساتذة من جامعة الأزهر متخصصين فى اللغة العربية والفقه الإسلامى، والمنح الدراسية بالجامعة.