سامح شكرى وقيادات الخارجية يستقبلون جثمان سفير القاهرة فى روما

جدة - نرمين السيد - وحسبما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر موقع "فيسبوك"، قدم وزير الخارجية وقيادات الوزارة أحرّ التعازى لأسرة الفقيد. ونعت وزارة الخارجية، ببالغ الحزن وعميق الأسى، السفير علاء رشدى، الذى وافته المنية أمس الجمعة. وتقدم سامح شكرى وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازى وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

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