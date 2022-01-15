تجديد اعتماد أكاديمية مصر للطيران للتدريب من المدنى الكويتى

جدة - نرمين السيد - تمكنت أكاديمية مصر للطيران بفضل جهود تسويقية متميزة من تجديد اعتماد الأكاديمية من جانب سلطة الطيران المدنى الكويتى لتدريب الطيارين على جهاز الطيران التمثيلى من طراز "البوينج B777"، وذلك انطلاقًا من الثقة التى تتمتع بها أكاديمية مصر للطيران للتدريب إقليميا ودوليًا وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع الدول العربية.





وكانت أكاديمية مصر للطيران للتدريب قد استقبلت وفدًا عالى المستوى من سلطة الطيران المدنى الكويتى للإطلاع على أحدث البرامج التدريبية وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباصA320،A320ne ،A220/300 ،A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800 B777، وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST. وأعرب الوفد الكويتى عن إعجابه وسعادته بالإمكانيات الحديثة والمتطورة بالأكاديمية متمنيًا أن يستمر هذا التعاون المشترك فى مختلف مجالات التدريب.

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