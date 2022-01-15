سامح شكري يستقبل وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة غدا

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأحد، نظيره الجزائري رمطان العمامرة، في القاهرة، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أعلنت مصادر في وزارة الخارجية المصرية.

وتتقاسم مصر المواقف مع الجزائر في كثير من القضايا العربية والدولية مثل تطورات الوضع في ليبيا ومحاربة الإرهاب في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن قضايا التعاون الثنائي المباشر بين البلدين.

ويأتي لقاء وزير الخارجية سامح شكري، غدا، كثاني لقاء له بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، إذ كان الوزير التقى اليوم، بصفته الرئيس المعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، مع الوزير ألوك شارما رئيس الدورة الحالية، بمشاركة وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، والمنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.