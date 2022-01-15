يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأحد، نظيره الجزائري رمطان العمامرة، في القاهرة، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أعلنت مصادر في وزارة الخارجية المصرية.
وتتقاسم مصر المواقف مع الجزائر في كثير من القضايا العربية والدولية مثل تطورات الوضع في ليبيا ومحاربة الإرهاب في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن قضايا التعاون الثنائي المباشر بين البلدين.
ويأتي لقاء وزير الخارجية سامح شكري، غدا، كثاني لقاء له بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، إذ كان الوزير التقى اليوم، بصفته الرئيس المعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، مع الوزير ألوك شارما رئيس الدورة الحالية، بمشاركة وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، والمنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.
ومن المقرر أن يلتقي رمطان العمامرة وزير الخارجية الجزائري، عقب هذا اللقاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بحسب ما صرح مسؤولو الإعلام في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكري يستقبل وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.