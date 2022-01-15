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أعلنت مديرية الصحة بقنا ، اليوم السبت ، عن وصول وحدة المناظير الجراحية بمستشفي قنا العام وذلك إنطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكون عام 2022 هو عام المجتمع المدني ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

قال الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا عن وصول وحدة المناظير الجراحية بمستشفي قنا العام والتي تعد أول وحدة مناظير جراحية بمستشفيات محافظة قنا.

وأوضح تاضروس أن وحدة المناظير تقدر بقيمة 7 مليون جنيه وتتضمن خدمات المناظير الجراحية لأقسام الجراحة العامة ،المسالك البولية ،النساء والتوليد مشير أن وحدة المناظير الجديدة تعد نقلة مميزة في تقديم خدمات المناظير علي مستوي المحافظة لدورها في دعم العمليات الجراحية الدقيقة والتي تساهم في رفع العناء عن كاهل المواطن القنائي وتقدم خدمات المناظير التي كان المواطن يتكبد العناء في الحصول عليها في المحافظات المجاورة.

البدء في تركيب أول وحدة مناظير جراحية بمستشفيات قنا

من جانبه أشار الدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام أنه قد تم البدء في تركيب وحدة المناظير وتجهيز الفريق الطبي اللازم للتشغيل مؤكدا علي التطوير المستمر للخدمات الطبية المقدمة بالمستشفي من أجل خدمة المرضي بالمحافظة.