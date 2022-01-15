/672597/بعد-نشر-تحيا-مصر-بطارية-سيارة-ألماني-هدية-لسائق-الخير-ببورسعيد

أعلن صاحب محل تجاري لبيع إطارات وبطاريات السيارات، اليوم السبت، عن منح السائق عبد الرحمن صاحب مبادرة الخير لتوصيل الطلاب خلال فترة الامتحانات بنصف ثمن تسعيرة الأجرة في نطاق مدينة بورفؤاد بطاريةTD70 ألمانى مصرى بالضمان مجانا ،و عند تلف بطاريته يستطيع ان يستبدلها بواحدة اخرى مجانا،ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وكان الشاب عبد الرحمن حسن يعمل سائق سيارة أجرة "تاكسي " قد أطلق مبادرة خيرية بمدينة بورفؤاد ، لتوصيل الطلاب والطالبات خلال فترة الامتحانات بنصف ثمن تسعيرة الأجرة، وذلك لتخفيف العبء عن أولياء الأمور خاصة في فترة الإمتحانات، وكان هدفه انضمام مجموعة من السائقين زملائه لهذه المبادرة، وبالفعل استجاب له الكثيرين حيث قام بتخفيض أجرته إلى النصف لتكون فقط ٥ جنيهات في نطاق مدينة بورفؤاد حيث يقطن هناك.

بعد نشر دوت الخليج.. بطارية سيارة ألماني هدية لسائق الخير ببورسعيد

وأضاف "عبدالرحمن"، أنه يرى أن مصاريف وسائل المواصلات تزيد من أعباء أولياء الأمور خاصة أيام الإمتحانات حيث يخصص لكل طالب مصروف محدد لها فضلا عن باقي متطلباته، فرغبت في تخفيف هذا العبء عنهم، مشرا الي انه لمس ردود فعل ايجابية عن مبادرته وبالفعل وجد عدد من زملائه السائقين يتبعون نفس النهج معربين عن سعادتهم بها، كما ان والده وزوجته وأقاربه كانوا سعداء جداً بما فعله وأن ذلك خير وشعور طيب منه بظروف أولياء الأمور في هذه الفترة.

وأعلن عبد الرحمن عن مبادرته من خلال الجروبات والصفحات علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد ان وجد شكاوى عديدة من الاهالي ليضرب بذلك مثلا في الايجابية والمشاركة المجتمعية بين البورسعيدية واصبح مثالا يحتذى به.

سائق تاكسي يخفض تسعيرة الأجرة للنصف دعما للطلاب في الامتحانات ببورفؤاد

وفي لقائنا معه قال عبدالرحمن حسن، سائق سيارة أجرة "تاكسي" من محافظة بورسعيد إنه أطلق مبادرة لمساعدة الطلاب وتخفيف العبء عن أولياء الأمور خاصة في فترة الإمتحانات، وكان هدفه انضمام مجموعة من السائقين زملائه لهذه المبادرة، وبالفعل استجاب له الكثيرين حيث قام بتخفيض أجرته إلى النصف لتكون فقط ٥ جنيهات في نطاق مدينة بورفؤاد حيث يقطن هناك.

وأضاف "عبدالرحمن"، أنه يرى أن مصاريف وسائل المواصلات تزيد من أعباء أولياء الأمور خاصة أيام الإمتحانات حيث يخصص لكل طالب مصروف محدد لها فضلا عن باقي متطلباته، فرغبت في تخفيف هذا العبء عنهم، مشرا الي انه لمس ردود فعل ايجابية عن مبادرته وبالفعل وجد عدد من زملائه السائقين يتبعون نفس النهج معربين عن سعادتهم بها، كما ان والده وزوجته وأقاربه كانوا سعداء جداً بما فعله وأن ذلك خير وشعور طيب منه بظروف أولياء الأمور في هذه الفترة.