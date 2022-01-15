أيمن أبو العلا:واقعة وفاة وائل الإبراشى تؤكد أهمية قانون المسئولية الطبية..و«الخطأ الأكبر هو عدم ذهاب أى مريض بكورونا للمستشفى من البداية» ..فيديو

/672587/أيمن-أبو-العلاواقعة-وفاة-وائل-الإبراشى-تؤكد-أهمية-قانون-المسئولية-الطبيةوالخطأ-الأكبر-هو-عدم-ذهاب-أى-مريض-بكورونا-للمستشفى-من-البداية-فيديو

دوت الخليج

وعن قرار النائب العام ببدء التحقيق فى وفاة الإعلامى وائل الإبراشى بعد بلاغ أرملته أكد النائب أيمن أبو العلا أن منظومة الشكاوي ليست مضبوطة، والمصير في النهاية سيكون قضية وطبيب شرعي غير متخصص،ولن نصل للحقيقة التي حدثت، وهو أمر يؤكد أهمية وجود قانون المسئولية الطبية وهو أمر موجود بعدد من دول العالم ومن خلال يتم الوصول وتحديد الخطأ الطبى على وجه الدقة.

جاء هذا خلال لقائه فى برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفي، على فضائية صدى البلد، عقب إعلان النائب العام بدء التحقيقات فى سبب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

وأكد أبو العلا، أنه تقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية للبرلمان ومن خلاله يكون هناك هيئة أو جهة أو لجنة خاصة و متخصصة تستطيع توضيح الحقيقة في حق المريض إذا حدث خطأ طبي، وحق الطبيب إذا لم يكن هناك خطأ طبي، خاصة أن تحقيات النيابة عندما تصل للطبيب الشرعي ويوقل أنه ليس هناك جناية هذا ليس معناه عدم وجود خطأ، لأنه من الممكن أن يكون هناك خطأ.

أيمن أبو العلا: الجهة التي تستطيع تحديد هل هناك خطأ طبي أم لا هو الطبيب

وتابع : انتقل لمرحلة أخري وهي أن بلاد العالم جميعها لديها قانون المسئولية الطبية الذي يحدد الخطأ الطبي بوضوح من قبل لجنة فنية تستطيع تحديد سبب الوفاة بأنه إذا كان مضاعفة أو خطأ طبي أو إهمال أو عدم تخصص، لافتا أن فيروس كورونا ليس له كتالوج.

وأكد أبو العلا، أن الجهة التي تستطيع تحديد هل هناك خطأ طبي أم لا هو الطبيب، وذلك عن طريق مراجعة كافة التحاليل الخاصة بالمريض والتوقيات وغيرها، مضيفا: وفي رأيي الخطأ أنه لم يتجه للمستشفي في حالة علمه بإصابته بفيروس كورونا، وهذا درس للجميع، مشددا علي ضرورة أن يتوجه أي شخص تأتي له مضاعفات للمستشفي في أقرب وقت.