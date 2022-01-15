كأس أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على السودان وتتأهل رسمياً

/672592/كأس-أمم-أفريقيا-نيجيريا-تفوز-على-السودان-وتتأهل-رسميا

حقق منتخب نيجيريا الفوز على نظيره السودان بنتيجة 3/1، على ملعب "رودجي أدجيا" ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ منتخب نيجريا اللقاء بضغط كبير على السودان حتى نجحوا في التسجيل عن طريق شوكويزي في الدقيقة 3، ثم بادلت السودان الهجمات وهددوا مرمى نيجيريا ولكن تصدى الحارس النيجيري لتلك الهجمات.

وأستثمر منتخب نيجيريا الهدمات المرتدة التي شكلها في أخر شوط المباراة الأول واحرزوا الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق تايو أونيي برأسية تغالط الحارس علي أبو عشرين وتسكن الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني سيطر المنتخب النيجيري، وعزز موسيس سيمون بالهدف الثاني في بدايته بالدقيقة 46، ليسطر النسور على بدايت الشوط.

وحاول السودان أن يعود في النتيجة عن طريق عدة محاولات على مرمى المنتخب النيجيري حتى أحرزو هدف وحيد عن طريق والي الدين خضر في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، لتنتهي المبارة بفوز نيجيريا 3/1.

وبتلك النتيجة تتأهل نيجيريا بشكل رسمي من المجموعة، بينما يتوقف رصيد منتخب السودان عند نقطة وحيده.

تشكيل نيجيريا لمواجهة السودان

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

خط الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، أولا آينا.

خط الوسط: جو أريبو، ويلفرد نديدي، صامويل تشوكويزي.

خط الهجوم: موسيس سيمون، كيليتشي إيهيناتشو - تايوو أونيي.

مدرب نيجيريا: منتخب السودان أفضل من مصر في كأس أمم أفريقيا

أكد أوجستين، المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن مباراة السودان في كأس أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية ولا تقل عن مواجهة مصرفي الجولة الأولى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة غداً: “نسعى للفوز من أجل ضمان التأهل للدور القادم ولابد أن نلعب مثل قوة مباراة مصر والتركيز الشديد لأن منتخب السودان يريد تحقيق الفوز”.

وتابع “مواجهة السودان ستكون أقوى وأهم من مباراة مصر لأسباب عديدة، من أهمها أن الفراعنة لديهم نجم واحد فقط يعتمدوا عليه وهو محمد صلاح، أما السودان لديها 4 لاعبين في الخط الأمامي يتمتعوا بالسرعة”.

وفيما يلي التشكيل الرسمي لمنتخب السودان:

حراسة المرمى: على أبو عشرين

خط الدفاع: مصطفى الفادني، صلاح الدين محمود نمر، مصطفى كرشوم، مازن محمدين

خط الوسط: والي الدين خضر، محمد الرشيد، جمعة عباس عمر

خط الهجوم: ياسين حامد، عبد الرازق عبد الرؤوف عمر، مسعد أحمد الشريف عيسى