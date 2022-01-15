/672593/الوضع-صعب-نور-قدري-تعلن-إصابتها-بفيروس-كورونا

أعلنت الفنانة نور قدري إصابتها بفيروس كورونا المستجد (Covid 19)، بعد أن ثبُتت إيجابية المسحة، داعية المولى عز وجل أن يمن على كافة المرضى بالشفاء العاجل.

دوت الخليج يرصد إصابة الفنانة نور قدري بفيروس كورونا.

إصابة نور قدري بفيروس كورونا

كتبت نور قدري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا الحمد الله positive.. خلوا بالكوا من نفسكوا علشان الوضع صعب والحالات كتيرة جدًا، وربنا يشفي كل مريض.. الحمد لله على كل شيء".

نور قدري ضيفة أهلًا وزحمًا

هذا وقد حلت الفنانة نور قدري ضيفة على برنامج «أهلا وزحما» مع باسم كميل وسارة المنذر على محطة راديو إنرجي للحديث عن مشوارها الفني وكواليس أعمالها.

وكشفت نور قدري، في حوارها، عن أول لقاء لها مع الزعيم عادل إمام الذي شاركت معه في مسلس "عوالم خفية"، معبرة عن خوفها الشديد من مواجهته.

وقالت إنها كانت تصور أول مشهد لها مع عادل إمام في استوديو النحاس، وحينما همت بالخروج من غرفته شاهدته في ممر المكان فعادت إلى غرفتها مسرعة ورفضت الخروج منها.

وأوضحت أن محمد إمام هو من قدمها إلى والدها الذي ابتسم حينما رآها وقال لها: "رقبتك طويلة زي الفراعنة".

وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التمثيل في مشهدها أمام عادل إمام قدر ما كانت مستمتعة بمشاهدته يمثل أمامها.

وعبرت عن رغبتها في العودة إلى الغناء مرة أخرى بعدما انشغلت بالتمثيل والكوميديا عن تدريب صوتها، مشيرة إلى رغبتها في تقديم ما وصفته بـ"الجنان" والتماشي مع المود العام.

وقالت: "هتجنن وهعمل حاجة مختلفة وتمشي مع المود اللي الناس كلها بتسمعه"، فيما كشفت عن حبها للاستماع إلى أحمد شيبه وعبد الباسط حموده، ويجز وعنبة.

وتابعت أن المايسترو سليم سحاب هو أول من اكتشف موهبتها الغنائية في الأوبرا وقدمت أمامه أغنية نادرة لعبد الحليم حافظ، ثم التحقت بكورال الأطفال في التلفزيون ودرست الموسيقى حتى انضمت للفنان هاني شنوده في فرقة المصريين في عمر 14 عاما.

وأشارت نور قدري إلى أن الفنان خالد جلال هو صاحب الفضل في اكتشاف قدراتها الكوميدية، أثناء مشاركتها في الورشة التي شاركت في إبراز أجيال فنية كبيرة، موضحة أن مشهد كوميدي لها مع أنتوني ماهر في مسرحية بعد الليل كان السبب وراء اختيارها لتكون ضمن فريق برنامج "snl".

نور قدري تتألق في فيلم «ديدو»

من ناحية أخرى، شاركت نور قدرى مؤخرًا فى فيلم «ديدو» من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد، وأحمد فتحى، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى و أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، العمل سيناريو وحوار كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث فيلم «ديدو»، في إطار من الكوميديا، حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.