/672594/ربيع-ياسين-لابد-من-محاسبة-من-قام-بعمل-عقد-كارلوس-كيروش-والمساعدين-ضعفاء

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه من سيحاسب على مبالغ كارلوس كيروش بسبب الشرط الجزائي مع منتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "من قام بعمل عقد كارلوس كيروش شخص ليس لديه أمانة على الوطن ولابد من محاسبتة على ما حدث في عقد كارلوس كيروش".

وواصل "دائما لدينا عقدة الخواجة في مصر وبندفع فلوس كتير من غير حساب، ومن يعمل من أجل الدولة والبلد يرحل، ودايما كنت بخاف على البلد والمدرب الأجنبي بيحصل على مبالغ مالية كبيرة، ومنتخب مصر كبير".

وتابع "أين الجهاز المعاون لكارلوس كيروش، ولو هما أقوياء يتدخلوا في التشكيل لكن كل واحد فيهم مش بيتكلم ولابد من التدخل لأن دي مصلحة الوطن، وتقول للمدير الفني أن المصلحة الفنية الأهم للبلد".

كأس أمم أفريقيا

وأكمل "أين نجوم الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح الذين لم يتحدثوا مع المدرب ويقولوا له على المراكز الصحيحة لهم، ومتوقعا لفوز اليوم على غينيا بيساو والسودان في الفترة المقبلة".

واختتم "منتخب مصر في بطولات أفريقيا يظهر في المباريات القوية، وكيروش سيقوم بعمل تشكيل جيد ومباراة جيدة والجميع سيكون سعيد".

ربيع ياسين: العدل غائب عن الكرة المصرية تحت قيادة أحمد مجاهد.. وحزين من «البدري وغريب»

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق، أنه تفاجئ بعدم سؤال حسام البدري وشوقي غريب عليه، عندما كان مصاب بفيروس كورونا.

وأصيب ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب السابق ببفيروس كورونا، وكان حسام البدري متواجد على رأس القيادة الفنية للمنتخب الاول، وشوقي غريب للمنتخب الأولمبي، ولم يسأل عنه أي أحد منهم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر “قناة النهار” “العدل غائب عن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، ولا يوجد من يعمل لمصلحة كرة القدم المصرية”.

منتخب مصر

وزاد “شوقي غريب تسلم مهمة منتخب مصر بشكل مريح، وهذا ليس خطأ منه ولكن من المسؤل الذي قام بهذا الأمر، وكان لابد أن يتواجد الكفاءة لهذا المنصب وليس أي شئ أخر”.

وواصل “لا يوجد عدل في الاتحاد المصري لكرة القدم، وقمت بالبحث عن اللاعبين في مصر بالكامل، ثم جاء تولى مسئولية المنتخب الأولمبي بشكل غريب”.

واختتم “يجب تغيير طريقة التفكير لصالح الرياضة المصرية، من أجل النهوض بكل شئ خاص بالكرة، ولكن حتى الأن غير متواجد العدل في الرياضة المصرية”.