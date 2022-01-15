« بعد وفاة وائل الإبراشي»..صحة الشيوخ تؤكد أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية

/672595/بعد-وفاة-وائل-الإبراشيصحة-الشيوخ-تؤكد-أهمية-إصدار-قانون-المسئولية-الطبية

أكدت النائبة الدكتورة نجوى الشافعي، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ضرورة تسجيل كل ما يعطي للمريض بواسطة الطبيب من أدوية، فضلا عن تسجيل تطور الحالة الصحية بالتاريخ حتي يمكن الوقوفعلى كيفية معاملة الطبيب للمريض، فضلا عن وضوح التحقيقات فيما يتعلق بشكاوى الأخطاء الطبية.

دوت الخليج

قانون المسئولية الطبية

وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، عضو لجنة الصحة بالشيوخ، أن قانون المسئولية الطبية المعروض على مجلس النواب سيضع النقط على الحروف، فيما يخص وقوع أخطاء طبية.

جاء هذا خلال لقائها ببرنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفي على شاشة صدى البلد.

هذا وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في واقعة وفاة الاعلامي وائل الابراشي.

واوضحت النيابة العامة ان زوجة الاعلامي وائل الابراشي تقدمت بعريضة شكوي للنيابة العامة ضد الطبيب المعالج بالتسبب في وفاة زوجها ، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.

وأضافت الشاكية أنه بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه -الذي ادعى اختراعه- حتى تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى تُوفي المذكور من مضاعفاتها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.