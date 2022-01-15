/672598/ربيع-ياسين-أطالب-بمعاقبة-من-قام-بالتعاقد-مع-فينجادا-وكيروش-بسبب-إهدار-المال-العام

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، المدرب الوطني هو من يخاف على البلد عكس أي مدرب أجنبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "المدرب الوطني المصري دائما يعمل من أجل صالح البلد عكس الأجنبي وأكبر مثال حسن شحاتة ومحمود الجوهري، أما الأجنبي بيشتغل وبس ومش بيخاف على مصلحة الوطن".

وتابع "الكرة المصرية في مصر سمك لن تمر هندي، وكل حاجة بتيجي على المزاج في الكورة، ولابد أن تتواجد لجنة لاختيار المدربين الأكفاء".

ربيع ياسين

وواصل "فينجادا جاي يعمل أي في مصر ودي شلة شغالة هنا في مصر، ومحود سعد رحل عشان راجل محترم، وليس لفينجادا أي تواجد".

واختتم "فينجادا جاي ياخد فلوس وخلاص في مصر واللجنة اللي فاتت هي من قامت بالتعاقد مع فينجادا وبطلب من رئيس الجمهورية محاسبة المخطئ، ولابد أن يكون هناك حسم أمام هؤلاء، ومفيش رياضي اتحاسب".

ربيع ياسين: لابد من محاسبة من قام بعمل عقد كارلوس كيروش.. والمساعدين ضعفاء

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه من سيحاسب على مبالغ كارلوس كيروش بسبب الشرط الجزائي مع منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "من قام بعمل عقد كارلوس كيروش شخص ليس لديه أمانة على الوطن ولابد من محاسبتة على ما حدث في عقد كارلوس كيروش".

وواصل "دائما لدينا عقدة الخواجة في مصر وبندفع فلوس كتير من غير حساب، ومن يعمل من أجل الدولة والبلد يرحل، ودايما كنت بخاف على البلد والمدرب الأجنبي بيحصل على مبالغ مالية كبيرة، ومنتخب مصر كبير".

وتابع "أين الجهاز المعاون لكارلوس كيروش، ولو هما أقوياء يتدخلوا في التشكيل لكن كل واحد فيهم مش بيتكلم ولابد من التدخل لأن دي مصلحة الوطن، وتقول للمدير الفني أن المصلحة الفنية الأهم للبلد".

كأس أمم أفريقيا

وأكمل "أين نجوم الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح الذين لم يتحدثوا مع المدرب ويقولوا له على المراكز الصحيحة لهم، ومتوقعا لفوز اليوم على غينيا بيساو والسودان في الفترة المقبلة".

واختتم "منتخب مصر في بطولات أفريقيا يظهر في المباريات القوية، وكيروش سيقوم بعمل تشكيل جيد ومباراة جيدة والجميع سيكون سعيد".