/672600/وصول-أمانة-القاهرة-ضمن-وفد-مستقبل-وطن-للكاميرون-لمؤازرة-المنتخب-أمام-غينيا-بيساو

وصل وفد أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن، ضمن وفد الحزب، المتجه الي الكاميرون صباح اليوم لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الثانيةأمام منتخب غينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية.

دوت الخليج

وفد مستقبل وطن لمؤازرة المنتخب

تجدر الإشارة إلى أن أعلن حزب مستقبل وطن بالتنسيق والتعاون مع شركة برزنتيشن قررا تخصيص رحلات سفر لجمهور منتخب مصر الذي يريد مساندة المنتخب في الكاميرون خلال منافسات كأس الأمم.

وكان أعلن الحزب عن تحمله لتكاليف سفر 300 مشجع إلى الكاميرون، لمؤازرة المنتخب الوطني أمام مباراة نيجيريا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا .

يأتي هذا فى إطار الدور المجتمعي الذي ينتهجه حزب مستقبل وطن تنفيذا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب.

وكان كشف أحمد حسام ميدو في وقتاً سابقاً عن توصل حزب "مستقبل وطن" لاتفاق مع شركة "برزنتيشن" لتخصيص رحلات خاصة للجمهور المصري لتدعيم منتخب مصر ومساندته خلال منافسات أمم أفريقيا.

هذا وتعتبر مسابقة اوائل الطلبة آخر فعاليات حزب مستقبل وطن، حيث أوضحت المادة الأولى منها اللائحة إلى تنظيم إجراءات مسابقة أوائل الطلبة للمراحل التعليمية الشهادة الإبتدائية، الشهادة الإعدادية، شهادة الثانوية العامة، التعليم الجامعي للعام الدراسي ٢٠٢١، كما تهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

الفكرة العامة للمسابقة بحسب المادة 4 يتم تنفيذ المسابقة على 4 مراحل، حيث المرحلة الأولى بين المدارس في مرحلتي (الابتدائية، الإعدادية) على مستوى المجلس القروي لتحديد المدرسة الفائزة في كل مرحلة تعليمية تمثل المجلس القروي، تليها المرحلة الثانية على مستوى المراكز والأقسام والأحياء (الإدارات التعليمية)، وتخوض المنافسة مدارس المرحلة الثانوية في كل مركز/ قسم/ حي والمدارس الابتدائية والإعدادية الفائزة من المرحلة الاولي بالإضافة للمدارس الابتدائية والإعدادية في المدن التي ليس لها مجالس قروية، وتتم التصفيات باختيار فريق واحد لكل قسم / مركز/ حي في كل مرحلة تعليمية، ثم المرحلة الثالثة تكون على مستوى المحافظة (مديرية التربية والتعليم) وتخوض المنافسة الفرق الفائزة من المرحلة الثانية على مستوى المركز/ القسم/ الحي، وتتم التصفيات لتحديد الفريق الأول على مستوى المحافظة في كل مرحلة تعليمية، ثم المرحلة الرابعة (التصفية النهائية) على مستوى الجمهورية وتتم بين فرق المحافظات لتحديد المحافظات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لكل مرحلة تعليمية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة) وتكون مشاركة طلبة/ طالبات المرحلة الجامعية في المسابقة من مرحلة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهي المرحلة النهائية.