«النصر حليف مصر»..بالصور رئيس شباب النواب يؤازر منتخب مصر من المدرجات  في الكاميرون

/672601/النصر-حليف-مصربالصور-رئيس-شباب-النواب-يؤازر-منتخب-مصر-من-المدرجات- في-الكاميرون

حرص الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، اليوم السبت، علي السفر للكاميرون لمؤازرة منتخب مصر في مباراته أمام نظيره غينيا بيساو والتي ستقام في تمام الساعة 9 مساءً.

دوت الخليج

وصول وفد مستقبل وطن للكاميرون

ومن جانبه أكد الدكتور محمود حسين، أن حزب مستقبل وطن أطلق مبادرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن لتنظيم رحلات مجانيه من مشجعين بكافة المحافظات المصرية لمؤازرة المنتخب المصري في مبارياته بالكاميرون، موضحاً أن هذه هي الرحلة الثانية التي تم تنظيمها لسفر 300 من مشجعي المنتخب إلى الكاميرون.

وأعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن سعادته بهذه الروح الحماسية والاجواء الاحتفالية التي شهدها من بعثة جماهير منتخب مصر، مشيرا إلى أنها توحي بمدى إلتفاف الجميع يد واحدة وتجمعهم علي قلب رجل واحد في مؤازرة منتخبهم ورفع اسم مصر عاليا في كافة المحافل متمنيا الفوز للمنتخب الوطني قائلا :" ان شاء الله النصر حليف منتخب مصر ".

وشهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، تجمع المئات من مشجعي المنتخب المصري يتوسطهم الدكتور محمود حسين، وسط أجواء إحتفالية وحماسية، ورفعوا العلم المصري، واتخذوا الصور الفوتوغرافية خلال تواجدهم في صالة الإستقبال بمطار القاهرة الدولي.

واطلق حزب مستقبل وطن مع شركة بريزنتيشن، مبادرة لتنظيم رحلات إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب في مبارياته بالبطولة الأفريقية.

وكان أعلن الحزب عن تحمله لتكاليف سفر 300 مشجع إلى الكاميرون، لمؤازرة المنتخب الوطني أمام مباراة نيجيريا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا .

يأتي هذا فى إطار الدور المجتمعي الذي ينتهجه حزب مستقبل وطن تنفيذا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب.